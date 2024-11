El bruch de Vigo donde "vivir toda una experiencia comiendo entre animales"

Hace dos años que abrió por primera vez en Vigo uno de los locales más especiales de la ciudad que, por su singularidad y atractivo, rápidamente ganó popularidad y se expandió. Se trata de La Cuca, uno de los restaurantes de bruch más icónicos de la ciudad olívica, conocido por ofrecer una experiencia única de "comer entre animales". Actualmente cuenta con dos establecimientos en Vigo en los que disfrutar de esta tradicional comida británica, que cada vez gana más popularidad en nuestro país.

Tras el éxito del primer local, situado en la Avenida de Castrelos 34, La Cuca abrió hace un año su segundo establecimiento, esta vez en pleno corazón de la ciudad, en la Rúa García Barbón 27. El fenómeno de La Cuca está tan extendido en Vigo que hasta el propio alcalde de la ciudad asistió a la inauguración de este local, defendiendo ante los asistentes de que se trata de "el mejor local que hubo nunca en el planeta".

Maikel Ricoy de niño con Cuca Treintayseis

Maikel Ricoy, su propietario, cuenta que La Cuca nace de un recuerdo personal muy arraigado a su infancia. "Cuca era la burra de mi tío abuelo y, cuando yo tenía 12 años, él falleció y me la dejó en herencia", cuenta, recordando el cariño que le tenía a la burra, que fue su animal de compañía desde los 12 hasta los 19 años. "Me crié con ella y le cogí muchísimo cariño. Entonces me hice la promesa de que, si en algún momento tuviera un negocio lo llamaría 'La Cuca'", explica.

"Vivir una experiencia comiendo entre animales"

Queriendo continuar con el homenaje a Cuca y con el recuerdo de la granja en la que se crió en Bidueira, en Ourense, Maikel decidió que el restaurante tenía que ser "similar a la aldea". Así, con esta idea en mente, el propietario comenzó a llenar el bruch de figuras a tamaño real de todos aquellos animales que tenía en su granja de pequeño, intentando "que todos los animales fueran representativos de los de la aldea".

Una idea que sorprende y atrae a partes iguales a los vigueses, que se "pelean" por ocupar las mesas más cercanas a los animales, ya que se trata de "vivir una experiencia". Maikel explica que, las mesas "más codiciadas del local", son aquellas en las que los animales son los asientos, o en las que los animales están o bien apoyados sobre la mesa o muy próximos a la misma. "La gente busca las mesas más próximas a los animales", resume.

"La carta de brunch más extensa de la cuidad"

Maikel alardea de que La Cuca es el brunch de Vigo con "la carta más extensa", contrando con una amplia variedad de platos dulces y salados, todos ellos de elaboración casera, además de una infinita variedad de bebidas. "Solo compramos el pan, el resto lo hacemos aquí, incluso las mermeladas", explica. Sin embargo, entre todas las recetas, destaca una muy especial, las tortitas "Viva Vigo", unas tortitas de pistacho acompañadas con un "dinoseto" con las que La Cuca ofrecen su homenaje a la ciudad. Además, la carta se completa con recetas mensuales que van cambiando para dar a los clientes la oportunidad de probar nuevos platos. "Ahora en Navidad incorporaremos dos recetas especiales", adelanta.

Tortitas "Viva Vigo" y hamburguesa de La Cuca Facebook La Cuca

Y, más allá de su gran variedad, destaca por la originalidad de su emplatado, siempre acorde con la temática del restaurante. "Salvo las tostadas, todas las comidas vienen emplatadas en estructuras de animales. Por ejemplo, los fingers vienen en una burra con dos cestos, las cuñas vienen en un erizo de aldea y la hamburguesa viene dentro de una gallina", dice Maikel, asegurando que el empatado divierte mucho a la clientela.

Además, si algo se puede destacar de La Cuca de García Barbón es que su cocina no cierra en todo el día, por lo que los vigueses pueden ir a tomarse un brunch desde las 09:00 hasta las 21:00 horas. "Es un sitio ideal porque a cualquier hora del día puedes venir, tomar los platos que quieras, y la carta está siempre disponible", destaca su propietario.