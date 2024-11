Los hosteleros de Vigo arrancan la temporada de cenas navideñas este fin de semana

El penúltimo mes del año ha comenzado y, con él, se activará la campaña navideña en la hostelería de la ciudad olívica. Noviembre y diciembre son, oficialmente, los meses para celebrar reuniones con los compañeros de trabajo, del colegio, de la Universidad, del Instituto o, en definitiva, con los amigos de toda la vida.

Este mismo fin de semana los locales hosteleros darán el pistoletazo de salida a la época de los reencuentros. En las últimas semanas, los teléfonos de los restaurantes y hoteles de Vigo no han dejado de sonar. Las preguntas más frecuentes han estado relacionadas con disponibilidad y menús.

Así, muchas de estas consultas se han materializado en reservas hasta el punto de oscilar la ocupación, actualmente, entre el 20 y el 50%. Los hosteleros se dividen, del mismo modo, entre los que cobran un porcentaje previo a modo de reserva, y quien se fía de la misma, especialmente, si la clientela es conocida o repite.

Lo anterior puede hacer variar especialmente el citado porcentaje de ocupación, pues, si bien es cierto que hay restaurantes en los que es más alto, éste puede disminuir más notablemente con las cancelaciones, mientras que dicha posibilidad es menor si se ha cobrado un porcentaje previo.

Mercado de Navidad en Plaza Compostela, en donde hay varios locales hosteleros.

Porcentaje de cobro para la reserva

No obstante, hay otro motivo por el que algunos restaurantes deciden no pedir este anticipo, y es la fidelidad: "En nuestro caso las reservas las hacen clientes habituales, es decir, gente que viene a El Juliana el resto del año y que nos hace reserva en Navidad para grupos grandes", remarcan desde este establecimiento. "En algún otro caso nos hemos arrepentido de no cobrar ese porcentaje de reserva, y entiendo a los compañeros que lo hacen", anotan.

Precisamente, en este local la ocupación es de más del 50%. Aquí ya han puesto el cartel de "completo" a los días 13 y 14 de diciembre, y también al 19, 20 y 21 del mismo mes. El 6 de diciembre, día de la Constitución, tampoco existe ya la posibilidad de reservar una mesa, y el 7, aunque quedan mesas disponibles, se espera que se completen pronto.

En otros locales de la ciudad como el italiano Nero, la ocupación ronda el 25%. Este es uno de los casos en los que es necesario hacer un pago previo en conformidad con la reserva para evitar posibles cancelaciones. "Llevo 20 años en hostelería y es cierto que bastantes veces se pone el cartel de 'completo' y luego mucha gente te deja colgado", cuenta Omar Fares, uno de los responsables de este local, así como de La Trastienda y La Central.

Con respecto a las reservas, Fares asegura que "ha llamado muchísima gente" interesada por efectuar reservas y por el menú, pero parte de estas llamadas se quedan "en standby". "Desde hace tres años decidimos empezar a cobrar cuando la petición es para grupos grandes de a partir de 15 personas", remarca el hostelero.

Un número similar al año pasado

En el Nero las llamadas y las reservas a estas alturas del año son "similares" a las registradas en el mismo periodo de 2023. Coinciden con el restaurante italiano en La Hacienda de Machado, en donde el porcentaje de reservas ronda el 30% a la espera de llenar: "Siempre terminamos llenando", remarcan desde este establecimiento especializado en carnes.

A pesar de que, este mismo fin de semana se espera comenzar la campaña, los días más fuertes coincidirán con el encendido de las luces de Vigo, en donde se genera uno de los picos; con el puente de la Constitución y a partir del 15 de diciembre.