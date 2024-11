Manuel Reigosa, reitor de la Universidade de Vigo: "Estamos convirtiéndonos en un referente"

Agora mesmo temos unha gran parte do noso profesorado implicado en temas de innovación docente. Dentro deste contexto, podo citar que xa temos un metaverso en funcionamento con algunhas iniciativas, e está bastante avanzado en determinadas materias nas que se pode utilizar.

Ademais deste fito, dispoñemos de aulas, seminarios e outras instalacións nas que é posible interactuar a través dun avatar, de xeito que o alumnado pode empregar un software para "viaxar" polo noso campus virtual, que integra elementos de Vigo, Ourense e Pontevedra, aínda que non copia fisicamente ningún dos campus.

Tamén se está a traballar con clases invertidas, sistemas de avaliación continua e promovendo o traballo en equipo. En resumo, está mudando bastante o enfoque. Aínda que é evidente que as clases presenciais organizadas ao redor da figura do profesor continúan a ser necesarias.

Entón, moita innovación na Universidade de Vigo

Si, hai moitísimos grupos de innovación docente, formados por profesores —algúns deles bastante amplos— que, con un financiamento mínimo, están a realizar actividades novas para darlle un pulo á docencia. O obxectivo é facela máis atractiva e potente, máis capaz de lograr que o estudantado coñeza todo o que precisa aprender.

E en canto á oferta académica, tedes 55 graos. Que plans hai para introducir novas titulacións?

Aínda estamos a rematar a implantación de algúns graos que son moi importantes para nós, como o noso novo grao dual, no que unha parte da docencia impartirase en empresas, como Stellantis ou no clúster de Automoción. Pero tamén temos a vista posta en completar o mapa de titulacións de grao a nivel galego, o que creo que debemos facelo por consenso entre as tres universidades e a consellería.