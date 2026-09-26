El superalimento que las abuelas gallegas utilizan en sus recetas de otoño: bajo en grasas y rico en vitamina C

Con la llegada del otoño, los platos de cuchara vuelven a ser los grandes protagonistas de la mesa. Recetas tradicionales como potajes, caldos y cremas de verduras son la opción favorita de muchos gracias a su alto valor nutricional.

La calabaza es uno de los alimentos estrella en este tipo de preparaciones, y no es para menos: es un alimento muy versátil que se adapta con facilidad a una gran variedad de recetas. En este sentido, funciona bien en sopas, guisos y también en pasteles, mermeladas y otros postres.

La calabaza, un alimento muy versátil para tus recetas

Calabazas en un supermercado. Imagen de archivo de El Español iStock

Junto con las castañas y las setas silvestres, la calabaza es uno de los ingredientes favoritos de las abuelas gallegas para este otoño. Esta planta herbácea, de la familia de las cucurbitáceas, posee un excelente perfil nutricional al ser un alimento muy completo.

La calabaza es bajo en calorías y grasas, lo que la convierte en un alimento ideal para controlar el peso y facilitar el déficit calórico.

"El aporte vitamínico más significativo es el de la vitamina C --con una ración, se cubre un 31% de las ingestas diarias recomendadas--, si bien una buena parte considerable puede perderse durante el proceso de cocción", explica la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Además, cabe destacar su contenido en carotenoides, un pigmento natural que se transforma en vitamina A en nuestro organismo, protegiendo la visión, fortaleciendo el sistema inmunitario y manteniendo la piel sana.

Para hablar del cultivo de la calabaza nos tenemos que remontar varios siglos atrás, hasta la época de Moisés, cuando ya era cultivada por los hebreos. Asimismo, existen referencias a su cultivo en China y Egipto desde antes de la era cristiana.

Por otra parte, "entre los restos de tumbas incas precolombinas se han encontrado calabazas. En Europa se empezaron a cultivar en el siglo XV". Las principales variedades son:

Calabaza de verano: destaca por su piel clara y fina y semillas blandas

Calabaza de invierno: más dulce, pero con menor contenido en agua y piel más gruesa

Así se prepara el bizcocho de calabaza más rico

El bizcocho es uno de esos dulces que no suele faltar en ninguna celebración. De cara a futuros eventos o reuniones familiares, te explicamos en este artículo cómo preparar bizcocho de calabaza en cuatro sencillos pasos:

100 g de calabaza asada

2 huevos pequeños

1,5 vasos de yogur con harina

50 g de panela

1 cucharada de miel

Medio vaso de yogur con aceite de girasol

Media cucharadita de levadura

Una vez que tengamos listos todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir: