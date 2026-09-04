Gran festival gastronómico a partir del 10 de septiembre con hamburguesas entre 12 y 15 euros

Los festivales gastronómicos dedicados a productos concretos no dejan de ganar popularidad. Si las tartas de queso y los kebabs ya tienen sus propias citas, las hamburguesas también se han hecho un hueco en este tipo de eventos. Es innegable que las hamburguesas se han convertido en uno de los alimentos más demandados, y por ello son protagonistas de numerosas fiestas y festivales por toda España.

Ahora, una nueva oportunidad de degustar este manjar llega a Galicia. A Estrada (Pontevedra) acogerá del 10 al 13 de septiembre 'The Burguer Top', un festival que reunirá en el municipio pontevedrés a varios food trucks con hamburguesas llegadas desde diferentes puntos de España.

Cuatro días para comer hamburguesas a reventar

Una de las hamburguesas de la primera edición de 'The Burguer Top' en A Estrada (Pontevedra) Cedida

Las hamburguesas también tienen sus propios festivales y A Estrada se vuelve a sumar a esta tendencia gastronómica. Del 10 al 13 de septiembre, la Praza da Constitución acogerá una nueva edición de 'The Burguer Top', un evento que reunirá durante cuatro días a food trucks llegados desde distintos puntos de España.

Será la segunda vez que este festival pase por el municipio pontevedrés y la propuesta busca convertir la plaza en un punto de encuentro para los amantes de las hamburguesas.

Cada food truck contará con tres hamburguesas gourmet diferentes, con opciones de 12 a 15 euros y una tercera propuesta de precio libre. Aunque todavía no se ha cerrado el número definitivo de participantes, la organización adelanta que habrá variedad suficiente para probar recetas diferentes durante el festival.

El horario será de 20:00 a 23:00 horas el jueves; de 20:00 a 00:00 horas el viernes y el sábado; mientras que el domingo también habrá sesión de mediodía, de 13:00 a 16:00 horas, además de la franja de 20:00 a 23:00 horas.

Sin duda, 'The Burguer Top' es una excelente oportunidad para disfrutar de hamburguesas diferentes, así que si vives en A Estrada o tienes pensado hacer una visita al municipio o sus alrededores, no dudes en pasarte por la Praza da Constitución.