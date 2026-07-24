La ruta en barco donde comer a reventar pulpo á feira este verano: "Una auténtica fiesta gastronómica"

Una familia disfruta de un plato de pulpo á feira Piratas de Nabia

El pulpo es un superalimento marino. Es rico en proteínas de alto valor biológico, contiene ácidos grasos omega-3 y un porcentaje muy bajo de grasas saturadas y colesterol.

Además de sus excelentes propiedades, el pulpo es un ingrediente muy versátil que se adapta a multitud de técnicas culinarias.

Degustación de pulpo y el mejor vino de la D.O. Rías Baixas

El pulpo á feira es la forma más tradicional y popular de prepararlo, una receta arraigada en la gastronomía gallega. Ahora, además, también puede degustarse en una original ruta en barco.

A la ya conocida ruta del mejillón se suma una nueva propuesta de la mano de Piratas de Nabia: una ruta dedicada al pulpo que incluye una degustación a bordo, acompañada de vino.

Si eres amante del pulpo gallego, esta es tu ruta.

"Se trata de un paseo en barco por la ría de Vigo o la ría de Pontevedra, donde irás conociendo las artes de pesca de pulpo y curiosidades sobre la famosa receta 'á feira'", explica la naviera.

Durante la experiencia, los usuarios podrán conocer un poco más sobre este molusco cefalópodo y disfrutar de una degustación con el mejor vino D.O. Rías Baixas.

"Una auténtica fiesta gastronómica que terminará con animación y la mejor música tradicional gallega".

La ruta cuenta con salidas desde Vigo, Cangas, Bueu y Portonovo. El precio es de 30 euros por persona, mientras que los niños de entre 4 y 12 años pagan 15 euros. Los menores de 3 años pueden participar de forma gratuita.

La excursión tiene una duración aproximada de 2 horas y es apta para todas las edades. Las fechas varían en función del punto de salida, pero todas las rutas incluyen una degustación para disfrutar del pulpo en pleno mar.

Además, durante la travesía marítima, navegarás por las Rías Baixas con las mejores vistas y guías que te contarán todos los secretos de la tradición marinera.

"Este verano estrenamos la Ruta del Pulpo como línea regular de Piratas de Nabia. Navegación, tradición y... ¡degustación del mejor pulpo a bordo! ¿Amante del buen comer y de Galicia? ¡Tenemos el plan definitivo para ti!", animan desde la naviera.