Confirmado: estos 3 pueblos gallegos darán tapas gratis este domingo hasta las 9 de la noche

La gastronomía es uno de los pilares fundamentales de Galicia, De hecho, nuestra región es reconocida como uno de los destinos culinarios más destacados, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Tortilla, lacón con grelos, almejas y berberechos, mejillones al vapor... La lista de platos típicos es extensa, y ahora se podrán degustar de manera gratuita, en formato tapa, en tres pueblos de la provincia de Pontevedra.

Tapas gratis en estos tres pueblos gallegos

La Diputación de Pontevedra continúa la gira de las food trucks 'O Sabor das Rías Baixas' que está recorriendo todo el territorio provincial para promocionar y poner en valor las fiestas gastronómicas de interés turístico que se celebran en la provincia.

Según el calendario, 'O Sabor das Rías Baixas' estará disponible este domingo 22 de marzo en los concellos de Tomiño, Moaña y Catoira, ofreciendo degustaciones gratuitas inspiradas en algunos de los 25 eventos gastronómicos que cuentan con ese reconocimiento.

Este evento se celebrará también el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo, en dos tramos horarios, de 12:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 21:30 horas durante las tres jornadas en el caso de Tomiño, y de 12:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas en Moaña y Catoira.

De esta forma, todo aquel que se acerque podrá disfrutar de una tapa gratuita, ya sea antes del almuerzo, como merienda o antes de la cena, para conocer mejor la gastronomía de la zona.

Además de las degustaciones inspiradas en los platos típicos de estos eventos, las food trucks reparten material promocional donde se recogen las fechas de celebración, los productos gastronómicos con una breve descripción, y el lugar exacto donde se celebra cada fiesta.

Algunas de las fiestas promovidas son: Festa do Lacón con Grelos (Cuntis), Festa do Caldo de Mourente (Pontevedra), Festa Encontro-Degustación do Millo Corvo (Bueu), Festa da Ostra de Arcade (Soutomaior), Festa do Requeixo e o Mel (As Neves) y Festa do Salmón (A Estrada), entre otras.

Food Trucks en 61 concellos de las Rías Baixas turismoriasbaixas.com

O Sabor das Rías Baixas cuenta con una flota de tres vehículos que realizan rutas para recorrer el norte, el centro y el sur de la provincia informando sobre la oferta de las fiestas gastronómicas. A continuación, te detallamos el calendario completo:

Ruta sur

Tomiño: 22, 25 y 26 de marzo

A Guarda: 27, 28 y 29 de marzo

O Rosal: 1, 2 y 3 de abril

Oia: 4, 5 y 8 de abril

Baiona: 9, 10 y 11 de abril

Nigrán: 12, 15 y 16 de abril

Gondomar: 17, 18 y 19 de abril

Vigo: 22, 23 y 24 de abril

Mos: 25, 26 y 29 de abril

Ponteareas: 30 de abril y 1 y 2 de mayo

Mondariz-Balneario: 3, 6 y 7 de mayo

Mondariz: 8, 9 y 10 de mayo

A Cañiza: 13, 14 y 15 de mayo

Crecente: 16, 17 y 20 de mayo

Arbo: 21, 22 y 23 de mayo

As Neves: 24, 27 y 28 de mayo

Ruta costera

Moaña: 22, 25 y 26 de marzo

Vilaboa: 27 y 28 de marzo

Soutomaior: 29 de marzo

Covelo: 1, 2 y 3 de abril

Redondela: 4, 5 y 8 de abril

Pazos de Borbén: 9, 10 y 11 de abril

Fornelos de Montes: 12, 15 y 16 de abril

Soutomaior: 17, 18 y 19 de abril

O Grove: 22, 23 y 24 de abril

Sanxenxo: 25, 26 y 29 de abril

Meaño: 30 de abril y 1 y 2 de mayo

Meis: 2, 6 y 7 de mayo

Poio: 8, 9 y 10 de mayo

Barro: 13, 14 y 15 de mayo

Pontevedra: 16,17 y 20 de mayo

Cerdedo-Cotobade: 21, 22 y 23 de mayo

A Lama: 24, 27 y 28 de mayo

Ruta norte