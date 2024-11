Chef Bosquet: "En Galicia no hace falta cocinar mucho porque hay un productazo increíble"

"Recetas brutales para cada momento", esa es la promesa del nuevo libro del chef Roberto Bosquet. 'Todos a la mesa', el cuarto y último libro del conocido chef, bombero e influencer, es un recetario que reúne opciones fáciles, deliciosas y saludables, ideales para cualquier ocasión.

Tras el éxito de sus anteriores libros 'Fast food saludable', 'El placer de comer sin remordimientos' y 'Express', Bosquet vuelve a sorprender a sus seguidores con una nueva propuesta que invita a disfrutar de los momentos más especiales en torno a la cocina.

El libro comienza con una guía esencial para aprender a cocinar desde cero, en la que el chef detalla los utensilios básicos que no pueden faltar en una cocina, los ingredientes clave para una despensa bien surtida y lo que él llama "soluciones de bombero", una serie de consejos prácticos para resolver cualquier imprevisto culinario.

Roberto Bosquet, todo un fenómeno en redes sociales, acumula más de dos millones de seguidores en Instagram, donde comparte sus irresistibles creaciones culinarias. Ayer, el chef presentó este nuevo proyecto en la Casa del Libro de Vigo, donde sus fans tuvieron la oportunidad de conversar con él y llevarse sus ejemplares firmados. En Treintayseis, también tuvimos el privilegio de hablar con él y descubrir algunos de sus secretos mejor guardados sobre la cocina.

Pregunta: Bienvenido, Roberto, enhorabuena por tu nuevo proyecto. Este es ya el cuarto libro que publicas, ¿en qué se diferencia de los anteriores? ¿No se te acaban las recetas?

Chef Bosquet: En 'Todos a la mesa' doy un paso más allá con los consejos que ofrezco, porque cada día aprendo algo nuevo. Es cierto que todos mis libros tienen una estructura parecida: empiezo contando cuáles son los básicos de la cocina y añado un apartado de sustituciones. Pero esta vez he incluido algo diferente: las "soluciones de bombero". En la cocina hay muchos "incendios" figurados, porque aunque sigas la receta al pie de la letra, a veces las cosas no salen como esperabas. Lo que he hecho en este libro es recopilar los problemas más comunes que me cuentan mis seguidores y darles una solución práctica.

Además, la estructura del libro también cambia completamente. Aunque tengo unas 5.000 recetas publicadas, la gente muchas veces tiene dudas de qué cocinar. Precisamente el problema es que hay muchísimas recetas, pero cuesta decidir cuáles son ideales para cada ocasión. Por eso, en este libro he creado nueve "momentos" diferentes, que creo que representan situaciones comunes que vivimos alrededor de la mesa, y para cada uno he preparado las recetas perfectas.

P: Precisamente, esta parte que decías de las "soluciones de bombero" le da un toque muy especial al libro, porque ofreces consejos en su mayoría desconocidos, como por ejemplo, qué hacer si una salsa se te corta

R: Claro, por ejemplo, si estás haciendo nata montada y de repente se te pasa, esa nata ya no va a volver a estar montada, pero no hace falta tirarla a la basura. Puedes aprovecharla para hacer mantequilla. O, si se te corta la mayonesa, simplemente sigue batiendo y añade un poco más de aceite, y conseguirás que vuelva a coger. Y así con muchas más recetas.

P: En esta parte inicial del libro también ofreces una serie de consejos para cocinar, algo que puede ayudar a todas aquellas personas que consideran este hábito algo tedioso. ¿Cuál era tu objetivo?

R: Mi objetivo es que todo el mundo se anime a cocinar, porque a mí la cocina saludable me ayudó muchísimo. Quiero motivar a la gente para que lo intente, para poder ayudarles. Siempre digo que empiecen por la receta más fácil del mundo, porque si empiezas con algo muy complicado, lo más probable es que no te salga, montes "un cristo en la cocina", no te lo quieras comer y te desmotives. Lo ideal es empezar con algo sencillo, ganar confianza, y luego ir avanzando. Sobre todo, entender que cualquiera puede cocinar si lo intenta.

P: Además, tú ofreces "recetas brutales para cada momento", pero también "fáciles"

R: Exacto. Llegar a la receta final es complicado, y ahí es donde yo ya me he equivocado muchas veces. Siempre digo que esto es como un examen: yo ya lo he hecho, yo ya he estudiado y me he equivocado, así que ahora tú vas al examen con las respuestas, y no deberías fallar. Además, minimizo los pasos de las recetas para que solo tengas que hacer lo necesario. Muchas veces puedes mejorar un plato añadiendo más pasos, pero la diferencia no compensa el tiempo extra, y también aumenta el riesgo de que algo salga mal.

Mi objetivo es que todo el mundo se anime a cocinar, porque a mí la cocina saludable me ayudó muchísimo Chef Bosquet

P: Y en cuanto a las recetas que aparecen en el libro, ¿cómo fue el proceso de selección?

R: Lo que intento es que sean recetas nuevas o alguna anterior mejorada. Yo voy creando contenido todos los días, y si alguna vez veo una receta que digo: "esta está muy bien", la subo a stories y, si "lo peta", la guardo para el siguiente libro. Luego, cuando llega el momento de escribirlo, las voy encajando según el tema. En este caso, como el tema era "momentos", primero definí los momentos que quería incluir y luego busqué recetas que encajaran en cada uno.

P: De las elegidas para este libro ¿alguna que destaque especialmente?

R: Las galletas María. Cada vez que las subo, lo petan. Tienen la textura de las clásicas galletas María, pero con un toque de galleta de mantequilla porque son una evolución de la galleta bretona francesa. Es una galleta brutal.

P: En cuanto a los ingredientes, también tienes un apartado sobre los que no deben faltar en una despensa. Pero, si tuvieras que reducirlos al mínimo, ¿cuáles serían?

R: Sal, aceite, especias, huevos y frutas y verduras. Con eso, algo siempre se puede hacer.

P: Y ¿qué esperas que tus seguidores descubran de la cocina gracias al libro?

R: Creo que muchas recetas van a sorprenderles porque, con cuatro pasos, el resultado es de nivel restaurante. Podrán presentar esos platos a sus seres queridos y dejarlos alucinados. Está pensado para que cualquiera, incluso con una mano, pueda hacer recetas espectaculares.

En Galicia tenéis un productazo increíble, con no maltratarlo mucho a tienes gran parte del trabajo hecho Chef Bosquet

P: Por último, ya que estamos en Galicia, tengo que preguntarte: ¿cuál es tu plato gallego favorito para cocinar?

R: Por lo que he visto, aquí no hace falta cocinar mucho porque tenéis un productazo increíble. Si no maltratas mucho el producto, ya tienes gran parte del trabajo hecho.