La ruta de Galicia más bonita y de las mejores del planeta: 119 kilómetros por los miradores más increíbles

La Ribeira Sacra es uno de los destinos más impresionantes de Galicia y del resto de España. Situada entre el sur de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Ourense, se extiende a lo largo de las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño. Sus profundos cañones, paisajes naturales y espectaculares miradores ofrecen las panorámicas más sorprendentes de la península.

Turismo Ribeira Sacra propone un itinerario de 119 kilómetros que recorre las riberas de los ríos Miño y Sil para disfrutar de los miradores más emblemáticos de la Ribeira Sacra alternando paradas a pie de río y en las alturas. Se visitan 11 miradores con vistas de escándalo sobre los cañones, los viñedos y los característicos paisajes del entorno.

119 kilómetros de belleza natural

Ruta de los Miradores de la Ribeira Sacra Turismo Ribeira Sacra

Esta Ruta de los Miradores de la Ribeira Sacra recorre 119 kilómetros a través de algunos de los paisajes más espectaculares de este enclave natural, ofreciendo impresionantes panorámicas del valle y sus característicos viñedos en bancales.

El itinerario comienza en el mirador situado en el kilómetro 5 de la carretera LU-533, entre Chantada y Monforte de Lemos. Desde aquí tendrás el privilegio de observar unas magníficas vistas del río Miño, de los viñedos y de la iglesia de Santo Estevo de Ribas de Miño, ubicado en una situación privilegiada sobre la montaña.

La siguiente parada es Belesar, una pintoresca aldea de 28 habitantes situada a orillas del Miño y rodeada de viñedos considerada una auténtica joya de la Ribeira Sacra. Sus aguas tranquilas crean un paisaje precioso, mientras que su relevancia histórica y cultural se ve reforzada por el Camino de Invierno hacia Santiago de Compostela.

Pueblo de Belesar Shutterstock

Desde Belesar, el trayecto continúa por la carretera LU-P-5819, que discurre junto al río Miño, hasta llegar a Praia da Cova. Desde allí puedes ascender hasta el mirador de Cabo do Mundo, uno de los lugares más emblemáticos de esta zona gallega.

La ruta sigue hacia Os Peares, una singular localidad situada en la confluencia de los ríos Miño, Sil y Búbal. Tiene la peculiaridad de pertenecer a cuatro municipios y dos provincias, convirtiéndose en uno de los puntos más curiosos de la Ribeira Sacra. Además, es el pueblo natal del político Alberto Núñez Feijóo.

Os Peares en Ourense Shutterstock

Desde Os Peares sigue la carretera paralela al Sil hasta el embarcadero de Santo Estevo, un mirador a pie de río, en pleno Cañón del Sil. Durante el trayecto no pierdas la oportunidad de pararte a contemplar la presa de Santo Estevo, donde puedes conocer la historia de esta importante infraestructura hidroeléctrica.

De regreso a la carretera principal dirígete al mirador de Penedos do Castro, desde el que podrás disfrutar de unas magníficas vistas increíbles del Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil y de la desembocadura del río Cabe en el Sil.

Miradoiro de Penedos de Castro Turismo Ribeira Sacra

Recorre la OU-0508 durante unos 13 kilómetros hasta llegar al mirador de Cabezoás, uno de los más elevados de la Ribeira Sacra. Desde aquí se contempla una impresionante panorámica del último gran meandro del Sil antes de la presa de Santo Estevo.

Mirador de Cabezoás Turismo Ribeira Sacra

Desde ahí, continúa hasta Parada de Sil, donde se encuentran los célebres Balcones de Madrid, probablemente el mirador más conocido. Además de sus extraordinarias vistas sobre el cañón, conserva un antiguo foxo utilizado antiguamente para la caza de lobos.

La ruta prosigue hacia el mirador de As Penas de Matacás, desde donde se aprecia el cambio de paisaje hacia una zona dominada por los viñedos en bancales, uno de los rasgos más característicos de la comarca.

Mirador As Penas de Matacás Turismo Ribeira Sacra

Continúa en dirección Doade hasta llegar a los embarcaderos de Ponte do Sil y Abeleda, para ascender al mirador de Soutochao. Este enclave permite observar de cerca los viñedos y su disposición en las laderas empinadas de la Ribeira Sacra.

Y, por último, el mirador de Santiorxo, al que llegarás subiendo por la LU-903 y a la altura del pueblo de Doade. Sin duda, un lugar perfecto para despedirse de los espectaculares paisajes de la Ribeira Sacra.