Se buscan vecinos en estos 6 municipios de Galicia para impulsar el rural con nuevos emprendimientos

La despoblación es un problema urgente en cientos de municipios de Galicia, donde muchas localidades ven cómo sus tierras quedan abandonadas, con apenas habitantes y un deterioro cada vez mayor. "El abandono rural es uno de los grandes desafíos del presente: el 84% del territorio nacional lo habita apenas un 15,5% de la población, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación", aseguran desde 'Holapueblo'.

'Holapueblo', es una iniciativa promovida por Redeia, IKEA y AlmaNatura, que busca revertir el abandono rural conectando a personas con ganas de vivir y emprender en el medio rural. En esta sexta edición, hay 6 municipios de Galicia inscritos, aunque el número podría aumentar, ya que el plazo para unirse a la convocatoria está abierto hasta junio.

Seis municipios de Galicia en la VI edición de 'Holapueblo'

La despoblación es uno de los grandes retos de España, y Galicia no es una excepción. 'Holapueblo' vuelve a poner el foco en la despoblación rural, y en su sexta edición ya se han inscrito un total de 105 municipios de todo el país, entre ellos 6 de Galicia, una cifra que marca récord de participación.

En concreto, localidades como Beariz (Ourense) se suman por primera vez al programa, mientras que Castrelo de Miño, Chandrexa de Queixa, también de la provincia de Ourense, junto a O Incio, Folgoso do Courel y Ribas de Sil, en la provincia de Lugo, repiten experiencia tras haber participado en ediciones anteriores.

Todas estas localidades buscan atraer a nuevos habitantes que contribuyan a dinamizar su economía y tejido social. Personas que quieran comenzar una nueva vida lejos de las grandes ciudades y que quieran probar a emprender en zonas rurales.

Si te interesa ir a vivir a alguna de estas zonas gallegas, tienes que contar con recursos económicos propios que te permitan poner en marcha un negocio por cuenta propia que genere nuevas oportunidades o dé respuesta a alguna de las necesidades del territorio.

El principio será duro, y por eso uno de los aspectos más destacados de esta edición es la incorporación de apoyo emocional para los nuevos vecinos que se animen a probar una nueva experiencia en alguno de estos municipios, con el objetivo de facilitar su integración y adaptación al entorno.

Entre todos los inscritos a esta convocatoria, se seleccionarán 30 proyectos emprendedores con mayor potencial para desarrollarse en el medio rural, que recibirán mentoría y seguimiento durante todo el proceso.

Cómo inscribirse

A lo largo de las cinco ediciones previas, 'Holapueblo' ha atendido a 208 familias y 211 municipios, logrando que más de 215 personas se instalen en el medio rural, de las cuales el 85% continúa viviendo allí. Desde su puesta en marcha, se han creado 58 negocios, 44 de ellos aún activos.

Los ayuntamientos que quieran formar parte de esta iniciativa todavía tienen hasta junio de 2026 para hacerlo, mediante un representante, y exclusivamente a través del formulario que figura en este enlace.