Así puedes reservar tu plaza gratis en Semana Santa para visitar las Illas Atlánticas: solo hay 550

Esta Semana Santa, la Xunta de Galicia ofrecerá un total de 550 plazas para descubrir las Illas Atlánticas a través de rutas guiadas gratuitas. Es una oportunidad perfecta para adentrarse en el patrimonio ambiental y paisajístico de estos archipiélagos, así como en su historia, de la mano de guías especializados.

Las rutas están pensadas para grupos reducidos, lo que permite disfrutar de una experiencia más cercana y personalizada, al tiempo que se protege el entorno natural. Para participar, es imprescindible reservar plaza con antelación, ya que el acceso es limitado.

Cómo reservar tu plaza para visitar las Illas Atlánticas

Si estás buscando un plan especial para esta Semana Santa, la Xunta de Galicia te lo pone fácil: podrás visitar las Islas Cíes, Ons y Cortegada de forma totalmente gratuita entre el 28 de marzo y el 5 de abril. Durante esos días se organizarán varias rutas guiadas con distintos horarios, recorridos y contenidos, pensadas para que descubras la riqueza natural e histórica de estos enclaves gallegos.

En total, se ofrecen 550 plazas que requieren reserva previa, por lo que conviene planificarlo con antelación si no quieres quedarte sin sitio. Si te interesa conocer más a fondo alguna de estas islas, puedes aprovechar la oportunidad de hacerlo sin ningún coste.

Para hacer tu reserva debes acercarte el mismo día de la visita a los puntos de información de las islas Cíes y Ons y, si todavía hay sitio en la ruta que quieras realizar, hacerte con tu pase. Además, 134 plazas podrán gestionarse online a través de la central de reservas del Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Ten en cuenta que para acceder al Parque Nacional esta Semana Santa es imprescindible que consigas por tu propia cuenta un billete de barco con cualquiera de las navieras autorizadas a operar el servicio de transporte regular a las islas. En el caso de Cortegada esto no es necesario, ya que será la dirección del parque la que gestione el transporte hacia la isla.

Rutas disponibles en las islas Cíes, Ons y Cortegada

Entre el 28 de marzo y el 5 de abril, las islas Cíes y Ons acogerán rutas guiadas a pie, con diferentes horarios y temáticas centradas en la naturaleza, el paisaje y la historia. En Cíes destacan propuestas como Illa de paisaxes, que se celebrará los días 28 y 29 de marzo y 2, 3, 4 y 5 de abril a las 12:00 horas, y el itinerario histórico Cíes no tempo, el 31 de marzo.

En la isla de Ons se ofrecerán rutas como Unha illa de dúas caras, los días 28 y 29 de marzo y 2, 3 y 5 de abril, y Os primeiros poboadores, el 1 y el 4 de abril.

También habrá actividades para familias, como Detectives na praia, prevista el 29 de marzo en Cíes y el 5 de abril en Ons. En Cortegada se podrá disfrutar de la ruta O segredo dun bosque no medio do mar.