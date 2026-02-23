Bueu (Pontevedra) le pone la guinda a su Entroido con el 'Enterro do Paxaro de Mal Agoiro'

La localidad pontevedresa de Bueu celebró este pasado domingo, día 22 de febrero, el desfile con el que puso el broche final a su Entroido. Se trató del tradicional Enterro do Paxaro de Mal Agoiro.

El tiempo acompañó a la comitiva, que partió a las 17:00 horas de Montero Ríos y discurrió por Francisco Escáneo, Pazos Fontenla o Castelao, y terminó en Praia da Banda do Río, donde se procedió a la quema del paxaro, elaborado por el artista local Tino Resille.

Una veintena de colectivos se sumaron al desfile. El jurado estuvo conformado por Belarmino Barreiro, en representación del Concello de Bueu; Alberto Moital, edil del BNG; Isabel Quintás, concejala del PSOE y teniente de alcalde; Elena Estévez, concejala del PP; María Dolores Docampo, de la Asociación Veciñal da Banda do Río, y Emilio Dopazo, de la ADFS Bueu.

Desfile do paxaro de mal agoiro en Bueu. Cedida

El primer y el segundo premio en la categoría individual fueron a parar a Sandra Pérez y a Manuel Pérez. Por parejas, los vencedores fueron "A pulpeira Mía" y "Eco Glam".

En lo tocante a las agrupaciones de entre tres y 15 integrantes, el primer premio fue a parar a "Mercanorte" y, el segundo, a "La plaga". Mientras que, en lo que tocante a las agrupaciones de más de 15 componentes, el primer premio fue para "As Toxiñas" y, el segundo, a "O gran circo familiar". El tercero recayó en "Club do mar Bueu".

En lo que tuvo que ver con las comparsas, los vencedores fueron "Os do pinsel", "Asociación Tinta Femia", "As Faltriqueiras" y "Os Kantaclaro". Las Anpas vencedoras fueron "Cabo Udra", "Torre Cela", "A Pedra" y "Pichirilo".