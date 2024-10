La influencer gallega Alexandra Pereira anuncia su segundo embarazo y revela el sexo del bebé

La influencer viguesa Alexandra Pereira acaba de anunciar en su cuenta de Instagram, en la que atesora 2,3 millones de seguidores, su segundo embarazo. La creadora de contenido, una de las pioneras del país en este ámbito -pues comenzó su carrera hace ya más de una década-, ya ha desvelado, además, el sexo del bebé: Será una niña.

De esta manera, la viguesa se desmarca de la moda de los gender reveal prefiriendo compartir la "exclusiva" con sus seguidores: "Can´t wait to meet you baby girl" - "No puedo esperar a conocerte, niña"-.Ha escrito la influencer en su perfil de Instagram acompañando a un vídeo en el que aparece con su marido, el empresario libanés Ghassan Fallaha, corriendo por la playa y mostrando su incipiente barriga.

La publicación se ha llenado de miles de comentarios e interacciones: Ana Peleteiro, la también influencer Mery Turiel, Paula Echevarría o Inés Hernand se han sumado a las felicitaciones.

De esta manera, la pareja le dará una hermana al pequeño Sasha, el primer hijo de la pareja, que reside desde hace algún tiempo en Dubai; nacido en agosto de 2022.

En definitiva, el 2024 ha sido un año más que especial para la creadora de contenido viguesa, pues recientemente acudió a la boda de su hermana pequeña, Cynthia Pereira en Madrid.