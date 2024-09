Dónde comer en Vigo, según la influencer Blondiemuser

Paula Vilaboy, más conocida en redes sociales como Blondiemuser, es una destacada creadora de contenido en el ámbito de la sostenibilidad y el lifestyle. Su formación como bióloga, complementada con una especialización en Conservación de la Biodiversidad y en redes sociales, le permite abordar estos temas con un enfoque valioso y didáctico. Gran parte de su contenido está inspirado en su tierra natal, Galicia, donde busca conectar a sus seguidores a través del respeto al medioambiente.

Aunque nació en As Pontes (A Coruña), hace cuatro años que Blondie se mudó a la ciudad olívica, desde donde crea gran parte de su contenido. Desde su aparición en redes en el año 2016, ha logrado consolidarse en el mundo digital, alcanzando casi dos millones de seguidores. Su éxito se debe, en gran parte, a su autenticidad y cercanía a la hora de compartir contenidos sobre problemas y soluciones relacionados con la sostenibilidad y el medioambiente, buscando concienciar sobre estas problemáticas, inspirando a sus seguidores a cuidar el planeta.

En esta ocasión, sin embargo, dejamos a un lado su faceta ecologista para descubrir su lado más local. Como viguesa de adopción, Blondie nos invita a recorrer Vigo a través de sus recomendaciones gastronómicas, trazando una completa ruta por sus restaurantes y locales favoritos.

Dónde desayunar

Interior Yemayá Vigo Yemayá Vigo null

Para la comida más importante del día le preguntamos a Blondie por su opción de desayuno. La influercer no duda en recomendar Yemayá, una cafetería ubicada en la calle Cuba con "personal muy atento y amable". Además, apunta que el local tiene productos de muy buena relación "calidad-precio" y una "gran variedad de leche vegetal". Para la creadora del contenido, lo más importante del local es que es petfriendly, "una de las cosas que más valoro", apunta.

Dónde tomar el aperitivo

Vistas desde el Paseo de Alfonso XII Turismo de Galicia null

El aperitivo, mejor con vistas a la Ría. "Lo que más disfruto es su localización. Es espectacular, ideal para un día de sol para tomar algo antes de comer", afirma la viguesa de adopción. El bar El Castro está situado en el Paseo de Alfonso XII y desde la terraza se tienen unas vistas panorámicas impresionantes de la ría de Vigo.

Dónde comer

BeFunky-collage (12) null

Al mediodía, Blondie nos ofrece tres opciones para comer. La primera, el restaurante Harum Manis, que describe como su "descubriendo de estos años en Vigo". La influencer apunta que "pese a tener una carta bastante amplia aún no he sido capaz de encontrar un plato que no me encante". Además, destaca que "el precio es súper ajustado para la calidad de la comida".

La segunda opción para el almuerzo es Omichi Ramen&Bar. Blondie no duda en recomendar el menú del día, que para ella es la "mejor opción para probar un ramen de gran calidad con un precio muy ajustado". Aunque la influencer advierte que el local es pequeño y no hacen reservas, por lo que puede que estés "esperando en la puerta antes de que abran" porqué "está todo buenísimo".

Por último, no podía faltar Cúrcuma, "un clásico para los vegetarianos de Vigo", apunta nuestra guía gastronómica. "El personal es súper atento y la variedad de recetas hace que incluso cuando voy con mis amigos más carnívoros queden encantados", alaba Blondie.

Dónde merendar

BeFunky-collage (13) null

"Mi elección siempre que quiero darme un festín en la merienda es Tintico", reconoce la influencer. Blondie menciona que el personal es amable y atento y que la carta cuenta con opciones "riquísimas", tanto de dulces como de salados. Pero, sin duda la opción de merienda a escoger por nuestra guía cuando quiere darse un "festín dulce" es Vigo Around. "Tienen muchísimos tipos de donuts y normalmente, también lo combino con algún chocolate", recomienda Blondie.

Dónde cenar

BeFunky-collage (14) null

Las opciones de Blondie para la última comida del día son variadas. La primera recomendación de la influencer es Verde Mostaza, un restaurante que le sorprende que sea tan desconocido. "Me encantan las hamburguesas vegetarianas y veganas, en un mundo en el que cada vez nos venden más hamburguesas gigantes sobresaturadas de carne es un placer poder disfrutar de una cena ligera y, para mi gusto, mucho más sabrosa y vegetal", explica la viguesa de adopción.

Como segunda opción nos ofrece el restaurante Nero, al que acude cuando le apetece "una buena pizza de receta italiana". Además, subraya que le "encanta cenar en verano en su terraza en plena Alameda". La última recomendación es el Bar Chavolas, "un clásico para los vigueses que adopté en mi rutina".

Dónde tomar unas copas

Vitter Bar Vitter Bar null

La última parada en la ruta gastronómica de Blondie por la ciudad de Vigo es el Vitter Bar en Churruca, que ha sido galardonada como una de las mejores coctelerías de España. "Para personas que no beben alcohol como yo a veces es difícil encontrar un cóctel que de verdad tenga sabor y me encanta irme de copas aquí", recomienda la influencer.