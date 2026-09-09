Se enfrenta a cinco años de cárcel por robar con violencia a una taxista en Vigo: le causó cortes en la cara y en un dedo

Un hombre se enfrenta a una pena de cuatro años y nueve meses de prisión por, presuntamente, atracar a una taxista en Vigo, a la que llegó a herir con una navaja. Será juzgado este jueves en el Tribunal de Instancia de la ciudad olívica.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía recogido por Europa Press, los hechos se remontan a la tarde del pasado 9 de abril, cuando este hombre se subió al taxi en la parada de la calle Ecuador, al lado del Corte Inglés, y pidió a la conductora que le llevase a la calle Cortellas, en el barrio de Lavadores.

Llegados al lugar, el presunto atracador sacó una navaja y, poniéndosela a la altura de la cara, exigió a la taxista que le entregase la recaudación de ese día: un total de 350 euros. Además, le quitó de las manos un monedero que contenía otros 50 euros, y le provocó a la mujer un corte superficial en la mejilla y en un dedo.

Por estos hechos, el ministerio público lo considera autor de un delito de robo con violencia con uso de instrumento peligroso, y uno de lesiones, y pide que sea condenado a 4 años y 9 meses de prisión, y al pago de una multa de 600 euros.

Además, reclama que el acusado indemnice a la mujer en 800 euros, por el dinero que le robó y por los perjuicios causados por las lesiones.