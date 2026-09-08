El visor submarino Atlántida del Puerto de Vigo se adapta a la vuelta al cole: estrena nuevos horarios

El visor submarino Atlántida, situado en el entorno del Paseo de los Peces de Bouzas, adaptará sus horarios a partir del 14 de septiembre con el objetivo de facilitar las visitas de colegios e institutos durante el nuevo curso escolar.

La instalación afronta esta nueva etapa después de haber superado los 20.000 visitantes desde su apertura el pasado 24 de julio. Hasta el 13 de septiembre mantendrá su horario de verano.

El cambio vendrá a partir del próximo lunes, 14 de septiembre.

Nuevos horarios de Atlántida

Del 14 de septiembre al 18 de octubre Centros educativos y grupos concertados: miércoles y viernes, de 10:00 a 13:00 horas , con reserva previa. Público general: viernes, de 16:00 a 19:00 horas . Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 19:00 horas , de forma ininterrumpida.

Del 19 de octubre al 1 de noviembre Centros educativos y grupos concertados: miércoles y viernes, de 10:00 a 13:00 horas , con reserva previa. Público general: viernes, de 16:00 a 18:00 horas . Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 18:00 horas , de forma ininterrumpida.



Las visitas al interior de Atlántida son gratuitas, guiadas, accesibles y pet friendly, con una duración aproximada de 30 minutos. En caso de condiciones meteorológicas adversas, el observatorio permanecerá cerrado por seguridad.

El Nautilus mantiene sus horarios

Por su parte, el Nautilus, situado en la dársena de Portocultura, junto al centro comercial A Laxe, mantiene su calendario habitual. El observatorio se aproxima ya a las 120.000 visitas desde su apertura en marzo de 2023.

Sus horarios son:

Centros educativos y grupos concertados: martes y jueves, de 10:00 a 14:00 horas .

. Público general: Viernes, de 16:00 a 20:00 horas . Sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas . El último pase comienza a las 13:40 horas por la mañana y a las 19:40 horas por la tarde.



El acceso al Nautilus también es guiado, gratuito, accesible y pet friendly.