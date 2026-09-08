La Diputación garantiza 1,57 millones para la humanización de San Roque en Vigo hasta 2027. Diputación de Pontevedra

La vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha garantizado que los 1,57 millones de euros de financiación provincial destinados a la humanización de la calle San Roque, entre Gregorio Espino y Ruiseñor, seguirán a disposición del Concello de Vigo, después de que el gobierno municipal haya solicitado formalmente una prórroga de un año del convenio, hasta septiembre de 2027.

La comisión de seguimiento del acuerdo se reunirá este jueves para emitir el informe favorable necesario para tramitar la correspondiente adenda, que posteriormente deberá ser aprobada por las juntas de gobierno de ambas administraciones.

"Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudad: tal y como comprometí en el caso de Finca Matías, la Deputación garantiza que estos fondos también se mantendrán", señaló Sánchez.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 2,27 millones de euros, de los que la Deputación aporta el 69%, unos 1,57 millones, y el Concello el 31% restante, alrededor de 701.600 euros.

Las obras, iniciadas en septiembre de 2025, afectan a un tramo de casi 300 metros e incluyen la ampliación de aceras, la creación de una nueva plaza, renovación de servicios, nuevo mobiliario urbano, zonas verdes y cambios en la circulación y el aparcamiento.

Sánchez recordó además que siguen pendientes avances municipales en otros convenios para las humanizaciones de Rosalía de Castro y Doutor Carracido, que suman 3,8 millones de inversión provincial.

A ellos se añaden otros 1,2 millones consignados este año y 5 millones previstos para nuevos convenios a partir de enero de 2027, aunque, según la Deputación, el Concello todavía no ha presentado propuestas para destinar esos recursos.