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Baiona (Pontevedra) reabre la playa de A Concheira al baño
Las nuevas analíticas del Sergas permiten retirar la prohibición temporal y restablecer la bandera verde en el arenal
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La playa de A Concheira, en Baiona, vuelve a estar abierta al baño después de que las nuevas analíticas realizadas dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño del Sergas confirmasen que el agua vuelve a presentar una calidad excelente.
Ante estos resultados, el Concello ha retirado la prohibición temporal adoptada como medida preventiva y ha restablecido la normalidad en el arenal, donde volverá a ondear la bandera verde.
El Ayuntamiento ha agradecido la comprensión de vecinos y visitantes y ha recordado que las restricciones se aplicaron siguiendo criterios de prevención y protección de la salud pública.