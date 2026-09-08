Baiona (Pontevedra) reabre la playa de A Concheira al baño

La playa de A Concheira, en Baiona, vuelve a estar abierta al baño después de que las nuevas analíticas realizadas dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño del Sergas confirmasen que el agua vuelve a presentar una calidad excelente.

Ante estos resultados, el Concello ha retirado la prohibición temporal adoptada como medida preventiva y ha restablecido la normalidad en el arenal, donde volverá a ondear la bandera verde.

El Ayuntamiento ha agradecido la comprensión de vecinos y visitantes y ha recordado que las restricciones se aplicaron siguiendo criterios de prevención y protección de la salud pública.