Caballero celebra el "éxito total" del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo: "Nunca hubo tanta gente en Samil"

El Rey Felipe VI y la Princesa Leonor en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. Samuel Pérez

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha celebrado el "éxito total" de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas y de todas las actividades y exhibiciones relacionadas en la ciudad durante la semana pasada.

"Significa mucho para la ciudad y para la relación de la ciudad con las Fuerzas Armadas, lo que nos recuerda a la ETEA, en la que miles y miles de profesionales de la Armada se formaron en Vigo", ha destacado.

Un evento en el que "vinieron a prestar su trabajo y su labor a tantas y tantas industrias de la ciudad" y para el que Vigo "se volcó en todos los actos, en todas las exhibiciones" y de forma "extraordinaria" en el desfile. "Nunca hubo tanta gente en Samil", ha declarado Caballero.

El regidor también ha puesto en valor que la ciudad olívica fue "el centro de atención mediática de toda España" en este "homenaje a las Fuerzas Armadas de España: al Ejército de Tierra, a la Armada, al Ejército del Aire y a la Guardia Civil", así como la participación por primera vez de la Princesa Leonor.

Además, Caballero ha incidido que "la afluencia de visitantes y turistas fue total y absoluta", un "éxito total" que ha revertido en "restaurantes, comercios y hoteles".

Información "completa y detallada"

Por su parte, el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, ha vuelto a reclamar al Gobierno local de Abel Caballero información "completa y detallada" sobre los costes directos e indirectos que tuvo para el Concello la celebración del desfile del Día de las Fuerzas Armadas el pasado sábado.

La formación nacionalista quiere conocer, entre otros conceptos, los gastos de seguridad, limpieza, movilidad, personal, adecuación de espacios públicos, cesión de instalaciones y cualquier otro recurso municipal movilizado, incluida la "fastuosa recepción" al rey y a la princesa heredera en el Concello, de la que, según denuncia, "ni siquiera fueron informados" el resto de grupos de la corporación.

Igrexas asegura que el BNG ya trasladó esta petición en la última Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda y también en el Pleno, "sin recibir ninguna respuesta".

Ante lo que considera un intento del alcalde de evitar que la ciudadanía conozca "cuánto le costó a la ciudad ser sede de ese innecesario acto de exaltación militarista y españolista", el Bloque activará el artículo 9 del Reglamento Orgánico del Pleno, que obliga al Gobierno municipal a facilitar en un plazo máximo de cinco días naturales la información disponible en los servicios municipales. Además, ha advertido de que, si no obtiene respuesta, acudirá a la Valedora do Pobo y a la Comisión de Transparencia de Galicia, y se reserva el ejercicio de acciones legales.

Igrexas ha defendido que la ciudadanía tiene "todo el derecho" a conocer la factura del desfile, especialmente en una ciudad donde, sostiene, se han reducido las ayudas sociales municipales, hay más de 60.000 personas en riesgo de exclusión y el Concello no ha movilizado fondos para garantizar el acceso social a la vivienda.