Vigo impulsa la humanización de "alto standing" de la calle Doutor Carracido por 2,8 millones de euros

El barrio de O Calvario está de enhorabuena. El Concello de Vigo ha anunciado este viernes la humanización de "alto standing" de la calle Doutor Carracido, que conecta la calle Urzáiz (a la altura de la peatonal de O Calvario) con la avenida de Emilio Martínez Garrido.

Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. La actuación tendrá un coste de 2,8 millones de euros y afectará a toda la calle, de un kilómetro de largo. El plazo de ejecución alcanza el año. "Va a ser una de las grandes humanizaciones de la ciudad de Vigo", ha aseverado.

El objetivo municipal es ampliar las zonas verdes y las aceras -de granito- se ampliarán. "Tratamos de que se convierta en una calle en la que se pueda pasear, se pueda estar, se pueda disfrutar", ha afirmado el regidor socialista, que ha avanzado que instalarán "un número importante de árboles", que tendrán "riego automático".

Infografía de la humanización Xornal Vigo

Llega tarde

"La verdad es que ya tenía que estar muy avanzada", ha asegurado Caballero, que ha señalado a la Deputación de Pontevedra como la culpable del inicio de las actuaciones: "Nos atrasó un año", ha sentenciado.

"La Deputación no quiere que se hagan humanizaciones en Vigo y, en una tramitación con la Deputación, se retrasó un año", ha denunciado el alcalde, que ha celebrado que la actuación "ya está en marcha" de forma "inmediata".