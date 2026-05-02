Reclaman a Caballero que "ponga fin" al abandono de las calles del entorno de Fátima

El Partido Popular ha reclamado al Concello de Vigo que "ponga fin" al abandono que padecen las calles del entorno de Fátima. Los 'populares' han denunciado que el gobierno local lleva un año y medio sin responder a las quejas vecinales.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha pedido al alcalde Abel Caballero que se reúna con los vecinos de la zona, tras haber constatado el "lamentable" estado en el que se encuentran calles como Rosario, Travesía de Rosario o Canaledo Alto. En concreto, ha advertido sobre aceras "deterioradas, incómodas e incluso peligrosas" para los peatones.

"Circular por estas calles se ha convertido en una carrera de obstáculos. Los vehículos se ven obligados a reducir la velocidad prácticamente a cero para avanzar sin sufrir daños", ha señalado la líder local del Partido Popular, que ha asegurado que estos estragos no se pueden achacar a los efectos de los temporales del último invierno.

Sánchez considera que es una "situación impropia" de una ciudad como Vigo. "Desde luego, impropia de una administración que presume constantemente de excelencia. Pero, por desgracia, comprobamos que no es una excepción ni mucho menos", ha avisado la edil 'popular'.

En esta línea, ha recordado que las reclamaciones de barrios y parroquias por el mal estado de las calles "se cuentan por cientos"- "Mientras se anuncian prácticamente cada semana actuaciones de asfaltado millonarias, lo cierto es que las obras no llegan", ha concluido.