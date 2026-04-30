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Detenido en Vigo un fugitivo que tenía en vigor una notificación roja de la Interpol
Estaba siendo buscado por las autoridades venezolanas por unos hechos ocurridos en noviembre de 2025. Por aquel entonces ofreció los servicios de logística de su empresa y estafó a un hombre más de 637.000 euros
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Un fugitivo con una notificación roja de la Interpol en vigor ha sido detenido en las últimas horas en la ciudad olívica. Era reclamado por las autoridades venezolanas por estafa calificada y asociación para delinquir.
Más concretamente, se le atribuyen unos hechos ocurridos en noviembre de 2025, año en el que el ahora arrestado ofreció los servicios de logística de su empresa y estafó a un hombre más de 637.000 euros. Además, el detenido extendió el mismo engaño a otras personas, que también acabaron convirtiéndose en víctimas, articulando un entramado de estafas con un funcionamiento similar al de un sistema piramidal.
La detención se produjo el pasado día 5 de abril, cuando agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia tuvieron conocimiento de que el hombre buscado se encontraba alojado en un establecimiento de Vigo y que sobre él pesaba una notificación roja de la Interpol emitida por las autoridades de Venezuela.
Tras desplazarse al lugar, los agentes localizaron al individuo y, una vez identificado, procedieron a su arresto. Posteriormente fue trasladado a dependencias policiales y, desde allí, conducido a Madrid para continuar con los trámites correspondientes a su extradición.