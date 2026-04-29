Iago Aspas acepta que el Concello de Vigo le dedique una escultura, que estará en Balaídos

El regidor de Vigo, Abel Caballero, anunció este miércoles que, durante la próxima Junta de Gobierno -la que tendrá lugar el próximo lunes- se dará cuenta oficialmente de la aceptación, por parte del jugador, de la realización de una escultura en su propio homenaje.

Una vez se formalice este trámite administrativo, se continuará con el procedimiento dentro de un homenaje al jugador más querido del Celta de Vigo. Así, se convocará un concurso de ideas y al ganador del mismo se le contratará la realización y ejecución de la escultura, que se ubicará en las inmediaciones de Balaídos.

Más concretamente, la escultura del 10 del Celta estará en la confluencia entre las gradas de Tribuna y de Marcador, próximo a las letras de Balaídos. La partida ya está preparada.

"Es el del deportista más destacado de la historia de la ciudad, máximo goleador y tiene unos valores muy importantes como el compromiso con la ciudad, con el club. Tiene mucho arraigo y fidelidad institucional. Su trayectoria es un elemento de cohesión social y es un orgullo colectivo", fundamentó Abel Caballero, alcalde de Vigo.