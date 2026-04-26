Cientos de autónomos se manifiestan en Vigo contra la subida de la cotización a los societarios: "No nos pararán"

Cientos de autónomos se manifiestan en Vigo contra la subida de la cotización a los societarios LPP

Miles de autónomos se han manifestado este domingo en Vigo para protestar contra la subida de la cotización a los societarios y colaboradores. De esta forma, la marcha arrancó a las 12:00 horas de este domingo desde Plaza de España con la reivindicación de unas condiciones de trabajo "dignas". También instando a una reducción de cuotas, a la protección social y al reconocimiento de este sector laboral.

Al grito de "Autónomos unidos jamás serán vencidos" y "Non, non, non; non nos pararán", vigueses de todas las edades han recorrido las calles del centro de la ciudad con guantes rojos en las manos para denunciar la situación de "asfixia" que están viviendo.

Se trata de la única manifestación convocada en Galicia, aunque coincide con las celebradas este domingo en otros puntos de España. En concreto, los autónomos salen a la calle en Castellón, Ciudad Real, Granada, Huesca, Mallorca, Murcia, Navarra y Valencia. Un día antes lo hicieron Madrid y Oviedo y, un día después, Cádiz y Almería.