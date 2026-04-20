El BNG denuncia la "opacidad" del Gobierno de Caballero sobre el desfile militar en Vigo

El Bloque Nacionalista Galego denuncia la "opacidad del Gobierno de Abel Caballero" sobre el desfile de las Fuerzas Armadas previsto para el 30 de mayo en Vigo. En concreto, la formación nacionalista critica la negativa del Gobierno municipal a dar explicaciones sobre los costes de este evento para el Ayuntamiento y sobre la decisión de cerrar el complejo deportivo de As Travesas para su uso como campamento militar.

En este sentido, el BNG denuncia no tener acceso a ningún expediente municipal relacionado con el desfile y tampoco haber recibido respuesta a sendas interpelaciones realizadas en las Comisiones Informativas del Pleno celebradas este lunes.

Para el Bloque este silencio es "una tomadura de pelo" para la vecindad y los clubes deportivos que hacen uso del complejo de As Travesas, que va a ser clausurado del 27 de abril hasta el 7 de junio para ser convertido en un campamento militar. El portavoz municipal nacionalista lamenta "las consecuencias directas" de lo que calificó como "capricho de Caballero de acoger este acto de exaltación militarista y españolista".

Por este motivo, insisten en la urgencia de que el Gobierno local rectifique la decisión de cerrar durante varias semanas una de las principales instalaciones de la ciudad sin dar alternativas a las personas usuarias y a las entidades deportivas.