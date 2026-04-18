Dos detenidos en Vigo tras robar la caja registradora de un local de hostelería

La Policía Nacional ha detenido a dos personas después de haber robado la caja registradora de un establecimiento de hostelería en Vigo con 300 euros en efectivo.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 27 de marzo, en la avenida de la Florida tras activarse la alarma de seguridad.

A su llegada, los agentes inspeccionaron el local y comprobaron que faltaba la caja registradora. Posteriormente, los propietarios, que se acercaron al lugar, confirmaron la sustracción de 300 euros y facilitaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, en las que se observaba a dos hombres en el interior del local durante el robo.

La Policía localizó en una calle cercana a dos hombres que coincidían con las imágenes, por lo que procedieron a su detención como presuntos autores del robo.

Sorprendido accediendo a un bar

Además, la Policía Nacional también ha detenido a una persona que fue sorprendida cuando intentaba acceder a un bar a través de un falso techo, después de haber robado en el local contiguo.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado día 1, cuando el propietario de un establecimiento de la Travesía de Vigo, que se encontraba en su negocio, escuchó un fuerte estruendo. Al comprobar de donde procedía, observó a un hombre colgado del falso techo, que volvió a subirse y abandonó el lugar.

Según se averiguó posteriormente, esta persona había accedido al bar tras forzar la cerradura del local contiguo; una vez en el interior, sustrajo un ordenador y un teléfono móvil y, con el botín, accedió a un patio privado que comunicaba con el bar.

Finalmente, tras recibir la denuncia de los dos afectados, agentes del Grupo Operativo de Policía Judicial del distrito Centro de la Comisaría Local de Policía Nacional de Vigo-Redondela se hicieron cargo de la investigación, logrando identificar y detener al responsable por un supuesto delito de robo con fuerza.