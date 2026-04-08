Caballero critica la presencia de políticos del PP de Vigo en actos de la Xunta: "Se llama antidemocracia"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha cargado este miércoles contra el gobierno gallego por la "mezcla antidemocrática que hace de la institución de la Xunta de Galicia y del Partido Popular". Las declaraciones del regidor olívico suceden un día después de la presencia de la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, en el acto de inicio de las obras del nuevo IES Domingo Villar.

"Una acción absolutamente antidemocrática", ha sentenciado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que también ha denunciado el retraso en la construcción del centro escolar que se ubicará en Navia. "Hace cinco años que le dijimos a la Xunta que le cedíamos el suelo y que hiciera un instituto. Lo tuvimos que batallar durante años hasta que les obligamos", ha asegurado.

Caballero considera que "Rueda cree que la Xunta de Galicia es el Partido Popular". "Es una institución de gobierno y no puede hacer actos mezclados con el Partido Popular. Intentan meter al PP en actos de la Xunta al margen de que no sean representantes o cargos del gobierno gallego", ha afirmado el alcalde, un día más tarde de la presencia de la presidenta del PP de Vigo en el acto de este martes Navia.

"Eso se llama antidemocracia", ha recalcado Caballero, que ha reclamado al presidente Alfonso Rueda que "reprenda" a los conselleiros que "en la presentación de una obra de la Xunta de Galicia metieron al Partido Popular". "Si lo llega a hacer Pedro Sánchez, lo crucifican", ha concluido el regidor olívico, que también ha exigido todos los datos sobre la construcción del IES Domingo Villar.

"Política de confrontación"

"Cuando una administración pública venga a Vigo a anunciar inversiones, allí estaré. Sea la que sea", ha respondido Luisa Sánchez, que ha afirmado que al acto de Navia estaba invitada por la Xunta de Galicia como vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra.

"En cualquier otro concello se ve como normal que todas las instituciones públicas estén presentes en actos como los de ayer. Lo que no es normal es que en Vigo se imponga una política de confrontación permanente que excluya a unas administraciones por el sectarismo de otras", ha recalcado la presidenta del PP.

En este sentido, ha señalado que en concellos como Moaña y Nigrán acuden el resto de administraciones públicas, mientras que en el Concello de Vigo desprecian "continuadamente los actos públicos con la Xunta o la Diputación como ha hecho repetidamente el alcalde".

PParisatar

Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo también han señalado estas actitudes de los populares de Vigo. Su portavoz, Xabier P. Igrexas, ha afirmado que "xa abonda de PParasitar o Gobierno galego como se fose unha extensión do seu partido". "Xa chega de selfies e paseos electoralistas en actos institucionais", ha añadido.

"En calidade de que aparece a presidenta do PP de Vigo na foto duha comparecencia da Xunta de Galiza? É un premio por defender o abandono que padece Vigo con Rueda (e antes con Feixóo)?", se ha preguntado Igrexas en un mensaje de su cuenta de Twitter (X).