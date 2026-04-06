El PP de Vigo denuncia un nuevo retraso en el AVE por Cerdedo: "Hay dinero para informes, pero no para obras"

La portavoz del Partido Popular en Vigo, Luisa Sánchez, ha denunciado un nuevo retraso en la ejecución de la variante de Cerdedo, clave para la conexión de alta velocidad entre Vigo y Madrid, tras la respuesta del Gobierno a una pregunta formulada por senadores del PP.

La iniciativa parlamentaria, registrada el pasado 23 de febrero por varios miembros del Grupo Popular en la Cámara Alta, entre ellos José Manuel Balseiro Orol, José Manuel Barreiro Fernández, Nidia María Arévalo Gómez, Juan Carlos Serrano López y Manuel Santos Ruiz Rivas, solicitaba información detallada sobre las actuaciones realizadas en los últimos siete años, las inversiones ejecutadas y el calendario previsto para esta infraestructura estratégica.

En su respuesta escrita, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce que el Ministerio de Transportes está preparando la licitación de un contrato de seguimiento hidrogeológico con una duración de cinco años, un paso que, según la portavoz popular, retrasa aún más la tramitación ambiental del proyecto.

Luisa Sánchez advirtió de que este nuevo plazo sitúa, como mínimo, en 2031 la obtención de la declaración de impacto ambiental, lo que evidencia, a su juicio, la falta de avances reales en una infraestructura considerada clave para la ciudad. "Seguimos ante un estudio perpetuo que impide que el AVE por Cerdedo avance más allá del papel", señaló.

La dirigente popular subrayó que la variante de Cerdedo es fundamental no solo para reducir los tiempos de viaje entre Vigo y Madrid, sino también para reforzar la conexión de alta velocidad con Portugal y consolidar el papel del área metropolitana viguesa como nodo logístico e industrial en el eje atlántico.

Asimismo, criticó las declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien en los últimos meses defendía el avance del proyecto y el compromiso del Gobierno central. "La propia respuesta del Ejecutivo desmiente ese discurso", afirmó.

Desde el PP insisten en que la falta de concreción y los continuos retrasos están generando incertidumbre en el tejido económico y social, especialmente en un contexto en el que Portugal avanza en el desarrollo de su red de alta velocidad hacia la frontera española.

Por ello, Sánchez exigió explicaciones tanto al Gobierno como al regidor vigués sobre el futuro de la variante y reclamó un calendario claro de ejecución. Además, denunció la escasa inversión material en la infraestructura, frente a los recursos destinados a estudios técnicos. "Hay dinero para informes, pero no para obras", concluyó.