Prisión provisional para la mujer que intentó atracar a punta de pistola una joyería de la Gran Vía de Vigo

La jueza de guardia del Tribunal de Instancia de Vigo decretó el pasado miércoles prisión provisional a la mujer detenida por atracar, sin éxito, una joyería de la Gran Vía de Vigo, el martes pasado.

Según informa Europa Press, los hechos ocurrieron el 31 de marzo sobre las 18:00 horas, la mujer entró en la céntrica joyería armada con un revólver, con el que amenazó a un empleado del establecimiento. También se le intervino posteriormente un puñal que ocultaba en sus ropas.

El 092 recibió un aviso de que se estaba produciendo un robo en una joyería. Cuando los agentes iban de camino, recibieron la información de que la persona autora de esos hechos portaba un arma de fuego, por lo que se solicitó apoyo de más unidades policiales.

Cuando llegaron los policías, el testigo que había llamado les informó de que había visto entrar a una mujer en la joyería, encapuchada y con un revólver. Los agentes entraron en el local, que tenía la reja parcialmente cerrada, y allí vieron a dos personas forcejeando con una mujer que llevaba un revólver en la mano derecha.

Así, los funcionarios se hicieron cargo de la sospechosa, que mostró gran resistencia, y lograron desarmarla y engrilletarla.

Al recabar las declaraciones de los testigos, la Policía confirmó que la mujer había entrado en la joyería con un pasamontañas y gafas de sol, y que, colocó el revólver en el cuello del responsable del establecimiento, mientras gritaba "esto es un atraco, todos quietos, contra la pared".

En un momento de despiste de la mujer, el empleado logró sujetarle la mano con el arma y, con el apoyo de varios clientes, se zafó e intentó inmovilizar a la mujer, hasta la llegada de los agentes. Los testigos lograron quitarle del pantalón un puñal, que ocultaba.

Los policías detuvieron a la mujer y se incautaron de las armas. A la sospechosa, M.A.B., de 49 años de edad, se le atribuye un delito de robo con violencia e intimidación.