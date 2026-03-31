Aprobada la memoria justificativa de la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo: "Es un paso importantísimo"

La comisión de estudios para la creación de la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo se ha reunido este martes para aprobar la memoria justificativa y partirá con un capital inicial de 8,6 millones de euros aportados íntegramente por el Concello.

"Es un paso importantísimo", ha señalado el alcalde Abel Caballero, que ha añadido que su actividad arrancará con la construcción de 200 viviendas en Santa Cristina, 27 en Esturáns y, eventualmente, con las viviendas en Barreiro.

Además, intervendrá en las viviendas de las zonas ARIS, Áreas de Rehabilitación Integral, con fondos procedentes del Gobierno central, y se encargará de comprar viviendas para incorporarlas al mercado para alquiler a un precio asequible.

Una Empresa Municipal de Vivienda que está demostrado que será "viable" según el análisis basado en la Tasa Interna de Retorno (TIR), ha añadido Caballero, que ha lamentado el "abandono" de la Xunta en materia de vivienda, tanto para compra como para alquiler tasado.

"Ante la inacción de la Xunta estamos creando esta Empresa Municipal de Vivienda creada en su totalidad con la financiación del Concello de Vigo", ha sentenciado el regidor, que ha añadido que, posteriormente, concurrirán a ayudas estatales para la construcción de vivienda.

Por último, ha informado de que todavía quedan trámites para la aprobación definitiva, como los informes preceptivos de Interventor, Secretario municipal y Xunta, como previo paso para ser aprobada en el pleno.