Un Vigués Distinguido renuncia al galardón por las "sombras" en la política social del Concello

La gala Vigueses Distinguidos comienza con polémica. Horas antes del evento, el fundador de As Ninguéns, Antón Bouzas, ha presentado este miércoles su renuncia oficial a la distinción, como forma de protesta por las "sombras" de la política social municipal.

En su escrito, Bouzas invita al alcalde, Abel Caballero, y al gobierno local a hacer una reflexión sobre la falta de inversiones y de personal en materia de política social, para atender a aquellos vecinos que han sido "expulsados del Estado de Bienestar".

"En el día de hoy renuncio a ser Vigués Distinguido, en un contexto municipal con sombras en la justicia social. Lo hago con el máximo respeto a las personas y organizaciones que recibieron, reciben y recibirán ese importante reconocimiento", ha expuesto el activista.

Asimismo, señala que renuncia "con la esperanza" de que "en un futuro próximo" el "ascensor social funcione para que los vecinos en situación de pobreza pasen a formar parte de la ciudadanía". "Usted, como alcalde, ponga la misma pasión en este objetivo que muestra en otros proyectos millonarios de dudosa urgencia y necesidad prioritaria", expone este activista.

Bouzas también ha criticado que en una ciudad "de luces y sombras" es una "contradicción" que el alcalde "esté haciendo lo contrario de lo que se reconoce como un valor ciudadano". "No escuchar, no dialogar, no aceptar las discrepancias, provoca muchas veces la no deseada autocensura para conseguir la necesaria e imprescindible colaboración municipal", ha lamentado.

Las "sombras" del gobierno local

En el escrito, Bouzas también hace referencia a la apuesta mediática del regidor socialista por las luces de Navidad, así como al hecho de haber logrado una ciudad económicamente solvente. Ahora, contrapone estas situaciones con las "sombras" de su gestión.

En ese aspecto, se refiere al rechazo municipal a usar el edificio de la Gota de Leche como dispositivo para personas sin hogar; a la subasta de 40 pisos del Concello en la zona de Rosalía de Castro; al cierre del local del programa de 'café-calor' Sereos; o a las afirmaciones del alcalde de que "quien duerme en la calle en Vigo es porque quiere".

Vigués Distinguido desde el año 2000

Antón Bouzas recibió el reconocimiento de Vigués Distinguido en el año 2000, cuando la ciudad estaba regida por un gobierno bipartito BNG-PSOE, con el alcalde nacionalista, Lois Pérez Castrillo, al frente. Es el primer Vigués Distinguido que formaliza su renuncia a tal reconocimiento.

Estos premios se entregan cada año, desde 1987, en el marco de la celebración de la Reconquista, cuando el Concello también otorga la Medalla de Oro de la ciudad. Numerosas personas y entidades han recibido esa distinción en los últimos años, pero solo una la ha devuelto: el que fuera director general de Caixavigo y Caixanova, y luego copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso.

El escándalo de las preferentes, primero, y de las prejubilaciones fraudulentas después —por las que fue condenado por la Audiencia Nacional—, llevaron al pleno municipal vigués a aprobar la retirada de la Medalla en 2013 y el propio Fernández Gayoso devolvió la distinción.