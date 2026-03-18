Nace Vitaxi, la plataforma que llega para "potenciar" el sector del taxi en Vigo

Este miércoles se ha presentado en Vigo Vitaxi, una plataforma que da un servicio integral al sector del taxi de la ciudad y al que ya se han adherido alrededor de un centenar de profesionales.

Según ha desgranado el CEO de Vigo Taxi System, Antonio Soto, esta nueva plataforma nace con vocación de apoyar al sector del taxi y potenciarlo. "Queremos que el taxista trabaje mejor, con más herramientas, con mejores condiciones y, sobre todo, con mayor rentabilidad, que es lo que ahora mismo tienen más mermado en el sector", ha explicado.

Vitaxi operará a través de dos teléfonos, el 986 27 28 29 y el 986 06 07 07, Whatsapp y la app Move by Taxi, que está disponible para iOS y Android y ofrece al taxista sus servicios a cambio de una tarifa plana de 69 euros al mes que, según ha desvelado Soto, "supone alrededor de unos 45 euros al mes" en base a lo que está pagando actualmente.

Dentro de los servicios que ofrece, destaca la "atención telefónica 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año" que, como novedad, es "multilingüe", ya que al cliente le podrán atender en inglés, en francés, en alemán y en portugués, "porque Vigo goza y decimos abiertamente que somos una ciudad muy turística".

Además, desde la operadora cuentan con acuerdos con empresas, convenios con hoteles, mutuas, servicios médicos y empresas de renting que beneficia "a la economía del taxista", al ofrecer tarifas y descuentos beneficiosos para los socios.

"No hablamos solo de digitalización, no hablamos solamente de comprar o vender apps, hablamos de usar la tecnología más puntera para ganar eficiencia y, sobre todo, hacer un poco más profesional el servicio, que ya lo es", ha añadido el CEO de Vigo Taxi System.

Beneficios para el cliente

En el caso del cliente, además de los números de teléfono y del Whatsapp para contratar el servicio del taxi, tendrá a su disposición la app Move by Taxi que ofrece desde la geolocalización del vehículo que prestará el servicio hasta la posibilidad de pagar directamente desde el teléfono.

En el caso del precio, Soto ha recordado que las tarifas en Vigo están reguladas por el Concello, por lo que, en caso de existir una estimación del precio del recorrido, será acorde con lo marcado por la ley.

Además, próximamente comenzarán a ofrecerse descuentos y promociones destinados a los usuarios de la plataforma.

Por último, Antonio Soto ha querido remarcar que esta plataforma llega "no para dividir, sino para generar sinergias" y está abierta a todo profesional del sector sin depender de a qué central esté asociado. En este momento, cuentan ya con cerca de un centenar de taxis y la previsión es que puedan superar los 200 en verano.