El BNG pide la Medalla de Oro de Vigo para Begoña Caamaño, a quien se dedican las Letras Galegas de 2026 BNG

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) propone reconocer de forma póstuma a Begoña Caamaño con la Medalla de Oro de la Ciudad, la máxima distinción del Concello de Vigo. La formación nacionalista destaca la figura de la viguesa, fallecida en 2014, como "una de las voces más lúcidas y comprometidas de la cultura gallega contemporánea", a quien la Real Academia Galega dedica este año el Día das Letras Galegas.

"La infancia en el Calvario y su posterior traslado al barrio de Coia hicieron que Vigo fuese una parte sustancial de su identidad", valoró el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas. "La experiencia vital de una ciudad obrera y rebelde marcó su pensamiento crítico, su compromiso social y su defensa de la cultura gallega", destacó.

Desde el Bloque también han trasladado al Gobierno municipal la propuesta de nombrar plaza Begoña Caamaño a la confluencia de las calles Aragón, Jenaro de la Fuente y Avenida del Aeropuerto, como testimonio de su importante huella en el corazón del Calvario. "En la ciudad apenas hay 40 calles con nombre de mujer frente a casi 300 dedicadas a figuras masculinas", subrayaron.

Por su parte, la concejala del BNG Ana Martínez anunció el inicio de un amplio programa de actividades en Vigo durante los próximos meses para rendir homenaje a Begoña Caamaño. Un ciclo que busca destacar su figura y obra", ante la ausencia de iniciativas por parte del Gobierno municipal en recuerdo de esta viguesa".

La figura de Begoña Caamaño

Periodista de vocación y escritora de talento singular, Begoña Caamaño desarrolló una trayectoria marcada por la defensa de un periodismo riguroso, crítico e independiente, siempre al servicio de la ciudadanía. Durante más de dos décadas en Radio Galega destacó por su integridad profesional y por su firme defensa de un servicio público de comunicación veraz y plural.

Su voz pública estuvo profundamente ligada a las luchas sociales de su tiempo. Feminista convencida, participó activamente en los movimientos por la igualdad de las mujeres y mantuvo un compromiso constante con la defensa de los derechos de la clase trabajadora, con la lengua gallega y con la dignidad de la cultura propia, siempre desde un orgulloso sentimiento de pertenencia a nuestro país.

Como escritora dejó dos novelas de gran relevancia en la narrativa gallega reciente, Circe ou o pracer do azul y Morgana en Esmelle, en las que reinterpretó mitos universales desde una poderosa perspectiva feminista y una voz inequívocamente gallega. La fuerza literaria y el compromiso cívico de su obra han llevado a que la Real Academia Galega le dedique el Día das Letras Galegas de 2026.