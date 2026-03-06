Ofrecido por:
Portugal pone fecha al AVE Vigo-Oporto: la Alta Velocidad estará en 2033
El primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro, ha asegurado tras la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que espera "poder cumplir con el calendario establecido", mientras Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento para que esta y otras infraestructuras entre ambos países se "aceleren" y se "agilicen"
El AVE entre Vigo y Oporto podría estar en funcionamiento en 2033. Así lo ha asegurado el primer ministro de la República Portuguesa, Luís Montenegro, durante la rueda de prensa posterior a la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada este viernes en La Rábida (Huelva).
Montenegro ha señalado que está en curso la obra de la línea Lisboa-Porto-Vigo y ha subrayado que se espera "poder cumplir con el calendario establecido". "En 2033 pensamos que esta línea de AVE estaría concluida", ha apuntado, mientras que la línea Lisboa-Madrid lo estaría un año más tarde, en 2034.
Sobre este asunto, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reconocido que "hay algunas inversiones" entre ambos países, que "tienen que acelerarse y agilizarse", por ello, ha expresado el "compromiso" del Gobierno para "hacerlas".
"Hay proyectos, por ejemplo, algunas de estas conexiones ferroviarias, que están vinculadas a proyectos muy importantes entre España y Portugal, como el Mundial de 2030", ha apostillado.