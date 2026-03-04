Axega 112 Galicia

Axega 112 Galicia

Ofrecido por:

Vigo

Muere en Mos (Pontevedra) un trabajador por precipitarse al vacío desde un alto

El suceso tuvo lugar en la parroquia de Sanguiñeda sobre las 15:10 horas

Podría interesarte: Alerta en Vigo: mala calidad del aire por la llegada del polvo sahariano

Publicada

Nuevo accidente laboral mortal en la provincia de Pontevedra. Un trabajador ha fallecido este miércoles en el municipio de Mos tras precipitarse al vacío desde un alto.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional de Vigo

Según ha informado el 112 y ha recogido Europa Press, el suceso ha tenido lugar en la parroquia de Sanguiñeda.

El servicio ha tenido conocimiento de lo ocurrido alrededor de las 15:10 horas, momento en el que movilizaron a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Mos y a la Guardia Civil.