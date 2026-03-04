Muere en Mos (Pontevedra) un trabajador por precipitarse al vacío desde un alto

Nuevo accidente laboral mortal en la provincia de Pontevedra. Un trabajador ha fallecido este miércoles en el municipio de Mos tras precipitarse al vacío desde un alto.

Según ha informado el 112 y ha recogido Europa Press, el suceso ha tenido lugar en la parroquia de Sanguiñeda.

El servicio ha tenido conocimiento de lo ocurrido alrededor de las 15:10 horas, momento en el que movilizaron a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Mos y a la Guardia Civil.