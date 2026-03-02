Vigo se convertirá este fin de semana en punto de referencia estatal contra la contaminación lumínica Lino Escurís

Vigo se convertirá este fin de semana en un punto de encuentro clave para especialistas, entidades sociales y empresas tecnológicas en torno a la conservación del medio natural nocturno y la lucha contra la contaminación lumínica.

Las actividades se desarrollarán entre el viernes 6 y el sábado 7 de marzo en dos sedes: el Aula Vigo de la UNED-Pontevedra, en la Avenida de Beiramar, y la sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo.

El programa del viernes, organizado por Calidade do Ceo Nocturno en colaboración con el Aula Vigo de la UNED-Pontevedra y Cel Fosc, combinará una sesión técnica privada y una sesión abierta, con asistencia presencial u online, que servirá como primera mesa redonda de los "Diálogos sobre iluminación artificial y contaminación lumínica".

En la sesión técnica participarán las empresas viguesas Alén Space, dedicada al desarrollo de microsatélites, y SC Robotics, con proyectos relacionados con fotómetros, además de investigadores de centros españoles e internacionales como Alejandro Sánchez (CSIC-IAA), Eduard Masana y Héctor Linares (Institut de Ciències del Cosmos UB-IEEC).

La mesa redonda, por su parte, repasará distintas iniciativas de lucha contra la contaminación lumínica con la participación de Cel Fosc, entre otras.

La jornada del sábado estará organizada por Cel Fosc con la colaboración de la Asociación de Vecinos Vigo Centro y la Federación Veciñal Eduardo Chao (FAVEC), con una orientación divulgativa dirigida a colectivos sociales y vecindario sobre impactos y soluciones vinculadas a la contaminación lumínica: salud, seguridad e iluminación pública sostenible.

El programa incluirá un caso de aprovechamiento económico del Destino Turístico Starlight Illas Atlánticas de Galicia a través de la experiencia de Piratas de Nabia, y propuestas para analizar la contaminación lumínica mediante fotografías, mediciones terrestres e imágenes satelitales cedidas por la fundación Stars4All, representada por Alejandro Sánchez.

El fin de semana se enmarca, además, en la Asamblea General anual de Cel Fosc, que este año ha elegido Vigo como sede.