Así es por dentro el patrullero 'Tabarca', el buque de la Armada abierto al público este lunes en Vigo

Desde este domingo, el Puerto de Vigo ha sido la casa de los más de 25 militares que protegen las costas gallegas y cantábricas a bordo del patrullero 'Tabarca'. Centenares de personas se han acercado este lunes al Muelle de Trasatlánticos para conocer de primera mano todos los detalles de este buque de la Armada Española.

El sol ha acompañado a cada uno de los visitantes que desde primera hora de la mañana han sido recibidos por algunos de los miembros de la flota del 'Tabarca'. Bajo el mando delcomandante José Enrique, varios militares han acompañado a vecinos y vecinas de Vigo de todas las edades por las estancias de este pequeño patrullero.

Con 44,26 metros de eslora y 6,60 metros de manga, el barco realiza tres funciones fundamentales: "Vigilancia marítima, presencia naval y, también, como nuestra base es la Escuela Naval Militar de Marín, adiestramiento de los futuros oficiales de la Armada", explica a Treintayseis el comandante del buque.

En concreto, el 'Tabarca' realiza sus labores frente a la costa gallega, en "aguas de soberanía nacional". "Nos aseguramos de que se cumple la normativa en vigor", detalla José Enrique, que añade que la "presencia naval" se efectúa tanto en puerto como en mar.

"En puerto, hacemos actividades como esta, celebrando jornadas de puertas abiertas. En la mar, ofrecemos información a pesqueros o buques de recreo, les damos un folleto en el que aparece el contacto de seguridad en caso de que necesiten cualquier cosa", informa el comandante, que lleva desde julio a bordo del 'Tabarca'.

Un buque con 40 años de historia

El 'Tabarca' es el octavo buque de una serie de diez unidades, denominados clase 'Anaga'. Cada uno de ellos lleva el nombre de una pequeña isla o islote de la costa española, en este caso el de una pequeña isla alicantina. Actualmente, sólo permanecen activos tres de estas embarcaciones.

La construcción fue encargada a la Empresa Nacional de Bazán, en la factoría gaditana de San Fernando. El 23 de diciembre de 1980, en democracia y Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente, el buque se botó al mar, aunque no se entregó a la Armada para su entrada en servicio hasta el 31 de diciembre de 1981.

En la actualidad, el patrullero está adscrito a la Fuerza de Acción Marítima, concretamente al Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol (MARFER) —aunque su centro de control está en la Región de Murcia, en Cartagena—. Tiene su base en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

"No hay grandes riesgos gracias a que existen organismos como los nuestros. Nosotros estamos controlando siempre nuestras aguas para evitar riesgos en la sociedad española", apunta el actual comandante del buque, quien detalla que, como máximo, la tripulación cuenta con 30 militares: un comandante, tres oficiales, cinco suboficiales, seis cabos primeros y 12 marineros.

Una visita gratuita para todas las edades

Tanto José Enrique como uno de los oficiales y jefe de máquinas, José Luis Espinosa, destacan que siempre son recibidos "con los brazos abiertos" cuando realizan estas jornadas informativas a puertas abiertas. Durante la visita, a la que han acudido personas de todas las edades a lo largo de este lunes, miembros de la tripulación acompañan al visitante por la torre de control, la proa y la popa del buque.

En la proa —o como la denominan estos militares de la Armada, "castillo"— se localiza la maniobra de las dos anclas y un cañón 3"/50 que atrapa todas las miradas de los visitantes. "Aunque los barcos sean de patrulla marítima, siempre llevan armamento", asegura el joven oficial y jefe de máquinas.

En la popa, se encuentra la embarcación con la que se acercan a los buques pesqueros para informarles de su presencia y labores en la costa gallega. Allí también se ubica la parte de tobilla, una referencia para helicópteros —en caso de evacuación— y una ametralladora OERLIKON de 20mm.

Además, los miembros de la tripulación han montado un pequeño stand donde muestran los recursos de los que disponen en caso de incendio o "verse amenazados". En diferentes puntos de la embarcación se pueden observar diferentes mangueras para apagar rápidamente un fuego.

Por último, en la torre de control disponen de una cámara de vigilancia, la señal del radar, la dirección del buque y un mapa físico por si fallan los sistemas electrónicos. Cuentan con un radar de navegación Consilium Salesmar Mod 10NB-001M/S, un radar SPRRY MOD TIPO ID-1216-1, una corredera SAGEM MOD LCHS y dos sondadores acústicos HRM.

Oposición del BNG

Cabe mencionar que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha expresado su "firme rechazo" a la celebración de la jornada de puertas abiertas de este patrullero de la Armada. Su portavoz, Xabier P. Igrexas, advirtió de que "no estamos ante un acto inocente", sino una "estrategia deliberada de normalización y legitimación del militarismo en el espacio público".

A su juicio, se trata de una "operación de propaganda blanda" orientada a generar simpatía hacia las fuerzas armadas y, por extensión, hacia el aumento del gasto militar "en un contexto de creciente belicismo", recalcando que buques como el patrullero 'Tabarca', "dotados con cañones y sistemas de ametralladoras", no son una atracción inocente para visitas familiares.