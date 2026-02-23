Cambios en la Avenida de Madrid de Vigo: "Ya no es una autovía, es un bulevar"

La humanización de la Avenida de Madrid avanza "a muy buen ritmo", en palabras de Abel Caballero, alcalde de Vigo. El regidor avanzó para este lunes "una gran novedad" que es que "se podrá atravesar la Avenida de Madrid desde la calle Emilia Pardo Bazán hasta Estrada do Vilar".

Más concretamente, Caballero precisó que los coches procedentes de Pardo Bazán pueden seguir por Estrada do Vilar, girar hacia la derecha para salir de la ciudad olívica o tomar el sentido izquierdo para volver al centro de la urbe olívica.

Con estos cambios, confirmó Caballero, "la Avenida de Madrid ya no es una autovía, sino un bulevar extraordinario, con mucha permeabilidad y que va a permitir, por ejemplo, quitar tráfico a la entrada desde O Porriño gracias a que desde Pardo Bazán se puede circular en todas las direcciones".

Caballero recordó el "coste significativo de la obra" para la que el Gobierno de España aporta 11,5 millones de euros y el provincial 5,1 millones.