La Fiscalía pide 12 años de prisión para un acusado de controlar, agredir e insultar a su pareja

La Fiscalía pide para un hombre acusado de agredir, controlar, insultar y vejar repetidamente a la que era su pareja una pena de 12 años de prisión. La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá este martes, día 17 de marzo, la audiencia preliminar del juicio.

Primeramente se intentará alcanzar un acuerdo entre las partes que, de no lograrse, desembocaría en un juicio, tal y como ha podido saber Europa Press.

Según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental de menos de un año, en la que convivieron por periodos alternativamente en la casa de ella y de él.

Durante este periodo, apunta, el hombre sometió a la mujer a "continuos insultos y acciones humillantes y de sometimiento", así como a agresiones, a un "trato degradante y hostil" y a un continuo control de sus movimientos y su teléfono móvil.

En el escrito se detallan de forma particular cinco episodios en los que, a solas o frente a otras personas, el procesado agredió a la mujer, causándole importantes lesiones.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de maltrato físico y un delito de lesiones, con la agravante de género y de parentesco. Por ello, pide para él penas que suman más de 12 años de cárcel