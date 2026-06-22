Vigo alcanza el 86% de ocupación en un fin de semana "normal": "Somos la primera ciudad turística de Galicia"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha hecho balance de los niveles de ocupación hotelera registrados en la ciudad durante el pasado fin de semana, unos datos que ha calificado como "estratosféricamente altos" pese a no coincidir con ningún evento o circunstancia excepcional.

"Somos la primera ciudad turística de Galicia y se ejemplifica en lo que acaba de suceder este fin de semana, en el que no había ningún hecho excepcional. En Vigo, un fin de semana normal, el nivel de ocupación hotelera fue del 86%", ha señalado el regidor.

Caballero ha defendido que Vigo se ha consolidado como un destino turístico durante todo el año, con una demanda sostenida que ya no depende de grandes picos puntuales, más allá del tradicional tirón de la Navidad. "Tenemos turismo todo el año. Ya no tenemos grandes picos, salvo la Navidad, pero el resto del año mantenemos niveles de ocupación muy altos", ha afirmado.

Los datos solo se espera que aumenten de cara a los próximos meses, gracias a la intensa programación estival con citas como los conciertos de Castrelos, O Marisquiño, las fiestas y la afluencia a las playas.

Por otra parte, Caballero ha criticado a PP y BNG por su postura respecto al modelo turístico de la ciudad. "Hay gente que se opone a que Vigo tenga turismo, el Partido Popular y el BNG no quieren que Vigo sea una ciudad turística", ha asegurado, antes de defender que no existe saturación turística en la ciudad.