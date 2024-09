Helena Rosa: "Comemos comida basura ultra procesada porque estamos cansados, estresados y con ansiedad"

Vivimos en la época del consumo. Consumimos comida basura, contenido absurdo en Internet, ansiolíticos. En esta entrega de Talento Rebelde vamos a replantearnos nuestra salud mental, nuestra salud espiritual y también nuestra nutrición porque en cierto modo somos lo que comemos.

Hoy estamos con Elena Rosa, Fundadora de Calma, plataforma online de salud y bienestar personal.

¿Qué importancia tiene el ejercicio físico en nuestra salud mental? ¿Y la alimentación?

Muchísima. Y no necesitas leerte los últimos estudios de neurociencia para comprobarlo. Prueba durante siete días seguidos a empezar el día moviendo tu cuerpo una hora antes de empezar a trabajar y observa cómo te sientes después. Puede ser andar, practicar yoga, coger pesas, bailar en tu casa dejándote llevar por la música. Lo que a ti te haga más feliz y puedas sostener en el tiempo hasta crear un hábito. Crear hábitos saludables para ti es lo que transformará tu vida. El problema es que las personas nos obsesionamos en metas cortoplacistas (como adelgazar x kilos) que producen satisfacción momentánea cuando lo conseguimos, pero enseguida volvemos a las mismas dinámicas dañinas de antes. Esto sucede porque ponemos el foco en el lugar incorrecto y no nos comprometemos con quien realmente queremos ser. Para construir y mantener hábitos saludables pregúntate: ¿cómo visualizas a tu versión más sana? ¿qué estilo de vida tiene esa versión? ¿qué come? ¿cómo huele? ¿cómo viste? ¿qué es lo que le hace feliz? ¿de qué personas se rodea? Una vez tienes claro esto, aun así no va a ser fácil. Tu mente ama estar en la zona de confort. Pero tienes que ponerte incómodo para que la transformación suceda.

Con la alimentación sucede exactamente lo mismo, solo que además entramos en bucle. Comemos comida basura, procesada, con harinas refinadas y muchísimo azúcar porque estamos cansados, estresados y con ansiedad. Pero cuando comes eso durante mucho tiempo, y no tomas suficiente proteína de calidad, grasas buenas, frutas y verduras variadas; daña tu microbiota y acaba afectando a tu salud mental y física: te sientes agotado, inflamado, triste, estresado y desganado. Esto se debe al sistema nervioso entérico, que comunica el intestino con el cerebro. Lo que comes afecta a tu mente y lo que piensas y sientes a tu intestino y salud.

En tu proyecto Calma trabajan varios psicólogos, nutricionistas y terapeutas corporales con una visión integradora. ¿En qué destaca vuestro modelo de terapia?

Hoy en día hay mucho de todo. Y Calma no es la primera ni la última plataforma online de salud y bienestar que hay en el mercado. Existen otros proyectos y profesionales maravillosos de los que aprendemos y a los que admiramos, pero cada uno tiene su propia esencia, y eso es único e imposible de plagiar. Es lo que realmente te diferencia y te hace destacar. Normalmente, o por lo menos es así en mi caso, el alma del proyecto está muy ligada a experiencias que ha vivido el propio fundador. Es el propósito, el para qué que le da sentido a cosas que viviste.

Para mí Calma es mucho más que un proyecto. Es una metamorfosis del caos, inestabilidad y dolor que he vivido en muchos momentos de mi vida, en algo que acompaña y ayuda ya a cientos de personas en distintas partes del mundo a convertirse en su propio oasis. Porque todo el mundo se merece tener relaciones sanas y vivir una vida abundante, saludable, despierta y llena de amor propio. Mi equipo y yo solo nos ponemos al servicio de quien lo necesite, dándole las herramientas que le ayuden a ser su versión más sana. Con mucho amor, dedicación e integración de cuerpo, mente, emociones y esencia.

En eso destaca nuestro modelo de terapia.

Helena Rosa Cedida

¿Hay personas que van a terapia esperando escuchar lo que quieran escuchar?

Todos en mayor o menor medida lo esperamos. Y no solo en terapia. ¿A quién no le gusta que le reafirmen en su pensamiento? Al ego le encanta tener la razón. Y por ego me refiero a esa vocecilla de nuestra mente que crea narrativas sobre nosotros mismos y el mundo. Es la voz que te dice “no voy a ser capaz”, “seguro están hablando mal de mí”, “vas a fracasar”, “cómo te van a querer”. Para no identificarte con esa parte de tu mente, a mí me funciona mucho ponerle nombre a mi ego y hablarle como si fuese un niño herido asustado que necesita amor y compasión.

También es esa parte de ti a la que le encanta regodearse en el sufrimiento. Para muchas personas el sufrimiento es su zona de confort, porque es prácticamente lo único que conocen. Pero para salir de ahí, lo primero que tienes que hacer es ser consciente, aceptar que el cambio va a ser incómodo y, sobre todo, querer estar bien.

Tienes que tener bien claro algo: no has venido a esta vida a sufrir. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento no. Y si te cuesta salir de ese malestar pregúntate: ¿qué es lo que ganas? Cuando nos quedamos en un trabajo que no nos gusta, seguimos en una relación que nos hace daño o aferrados a un pasado que nunca va a volver, normalmente siempre hay una ganancia: sentirse seguro; evitar la soledad; proteger la narrativa que has construido sobre ti mismo, etc.

La terapia es una oportunidad para sanar heridas, salir del modo supervivencia y aumentar tu consciencia. Pero para ello tienes que estar dispuesto a desarrollar una mirada interna y ser compasivo con todas esas partes de ti.

Cuidas mucho tu contenido en RRSS dónde acumulas más de 100.000 seguidores. ¿Qué contenidos offline y online les ofreces? ¿Son las RRSS una buena herramienta para conectar con pacientes o solo se usa para concienciar?

En Calma Project ofrecemos servicios de psicología, psiquiatría y nutrición online, todo con un enfoque integrador y humanista. En nuestro Calma Studio también podrás encontrar cursos prácticos de salud hormonal, meditaciones, yoga y, en un futuro, un programa online muy potente basado en la terapia corporal, mi especialidad, para salir del modo supervivencia. Si todo va bien, haremos el lanzamiento en marzo-abril del 2025. Por otro lado, tenemos el podcast Calma Talks, un espacio para despertar, sanar, aprender y obtener recursos para vivir una vida más plena. Cada domingo sacamos un nuevo episodio. Y por último, antes creábamos encuentros (retiros) de bienestar en distintas localizaciones de España. A partir del año que viene los haremos fuera de España en lugares de ensueño y mucha naturaleza.

Respecto a las redes sociales, 100%. Es una herramienta maravillosa para transmitir tu mensaje y conectar con otras personas que puedan necesitar tus servicios. También me encanta para inspirarme, estar actualizada y aprender de otros profesionales. Pero tengo que reconocer que, si no lo usas bien, pueden hacerte mucho daño a tu salud mental. Son una máquina de liberación de dopamina, un neurotransmisor relacionado con la recompensa y el placer. El problema es que, cuanto más las consumimos, más sentimos que las necesitamos para estar “bien”. Son muy adictivas y te puedes obsesionar con las métricas, likes, visualizaciones. A mí me ha pasado. Por suerte soy una persona que se olvida de donde tiene el móvil con bastante frecuencia. Me gusta estar presente y eso es lo que me salva.

Después de varios años emprendiendo ¿qué ha sido lo más duro y lo más gratificante?

Hace un año viví dos episodios muy complicados, totalmente fuera de mi control e inesperados, que me hicieron replantearme todo como emprendedora. Pasé mucha ansiedad porque por primera vez, no sabía cómo iba a salir adelante. No veía la salida y toqué fondo. Hasta que un día recibí un email. Era una paciente de Calma dándome las gracias, a mí y al equipo, por haberle ayudado tanto. Me dedicó unas palabras realmente preciosas. Esa persona no lo sabe, pero me recordó el para qué. Así que me entregué al proceso y recuperé la fe. “Todo iba a salir bien” me repetía una y otra vez. Y así ha sido. Tuve que tomar decisiones muy difíciles dentro de Calma, que a día de hoy ya puedo decir que han sido muy acertadas y necesarias. Al final todo pasa. Lo bueno, lo malo. Todo. Y de este bache he aprendido muchísimo. Entre otras cosas, a seguir confiando en las personas pero sin ser ingenua. Y lo más gratificante, no es un evento concreto. Lo siento siempre que leo el testimonio de nuestros pacientes y clientes. Cada vez que imparto una formación que genera un impacto positivo en los demás. Cuando comparto podcast con los profesionales de mi equipo y siento una admiración profunda. Tengo un trabajo que tiene sus retos y picos de estrés, pero me llena y me hace muy feliz porque sé que hace mucho bien.

Preguntas y respuestas cortas: