Navalia cierra en Vigo su edición más exitosa: más de 22.000 visitantes profesionales y 600 expositores

En la foto, de izquierda a derecha: José Ignacio Cuenca, director general de Vulkan Española; Fernando Alcalde, director del astillero VMG Refit & Repair; Javier Arnau, director de Navalia; José García Costas, presidente de Navalia; Andrés Molina, decano del Colegio de Ingenieros Navales; y Oceánicos de Valencia Juan Pablo Molina, director técnico de Balearia Navalia

Navalia ha cerrado este jueves su décima edición, que la organización considera "la más exitosa" de su historia. Más de 22.000 visitantes profesionales y 600 expositores la consolidan como la "principal feria naval de España y una de las más relevantes de Europa".

"Navalia 2026 ha sido la mejor edición de nuestra historia", ha asegurado el presidente del evento, José García Costas, que destacó que la cita de este año ha supuesto un "punto de inflexión", tanto por las cifras alcanzadas como por el volumen de negocio y contactos internacionales generados durante los tres días de actividad.

García Costas ha hecho especial hincapié en la satisfacción trasladada de manera general por los expositores respecto al crecimiento del visitante internacional y a la calidad de los encuentros mantenidos en la feria. En este sentido, ha desvelado que tiene "constancia de contratos vinculados a astilleros presentes en la feria" que se materializarán en los próximos meses.

Asimismo, ha destacado que las empresas de la industria auxiliar naval española han alcanzado acuerdos comerciales con astilleros internacionales. De esta forma, se ha reforzado el papel de la feria como herramienta de negocio e internacionalización, han afirmado desde Navalia.

Según García Costas, la organización cuenta ya con lista de espera de "importantes empresas" interesadas en ampliar su espacio para la edición de 2028. El 70% de las compañías participantes han reservado su espacio para la undécima cita de Navalia, un dato que considera "la mejor señal posible de confianza en el proyecto".

Ferrol y Valencia

Tras hacer balance de la feria, el director de la feria, Javier Arnau, ha anunciado que Valencia será la sede de Navalia Meeting 2027. Se trata de un encuentro empresarial que se organiza en los años impares con un formato más orientado al networking, las jornadas técnicas y el análisis sectorial.

Arnau ha recordado que, antes de esa cita, se celebrará Navalia Summit en el primer semestre de 2027, un encuentro específico en Ferrol centrado en la industria de defensa. Posteriormente, en septiembre, Valencia tomará el relevo como sede del Meeting.

"El objetivo es el de siempre: reunir durante tres días a las principales empresas del sector naval nacional e internacional para compartir conocimiento, generar negocio y conocer de primera mano la realidad industrial y marítima de una zona estratégica de España como es Valencia", ha señalado.