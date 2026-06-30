Juan Manuel Vieites, nuevo consejero independiente de la farmacéutica PharmaMar

Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG, habla con Pedro de Torres Belando, director regional de SABSEG Galicia, en el Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil Enrique Romanos

La farmacéutica PharmaMar ha celebrado este martes su junta general ordinaria de accionistas, que ha nombrado al presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, como consejero independiente.

En concreto, la junta —celebrada en la sede de la compañía en Colmenar Viejo (Madrid)— aprobó la remodelación de la estructura del gobierno corporativo. En este contexto, se ha confirmado la reelección de José María Fernández Sousa-Faro como presidente corporativo y de Pedro Fernández Puentes, como vicepresidente.

Además, la junta ratificó mantener en doce el número de miembros del consejo y se nombró como consejeros independientes a María Victoria Mateos Manteca y al presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, por un periodo de cuatro años. También se decidió la reelección de Emiliano Calvo Aller (independiente) y Sandra Ortega Mera (dominical).

Reparto de dividendo

Por otro lado y como recoge Europa Press, la junta general de accionistas de PharmaMar ha aprobado el reparto de un dividendo de un euro por acción con cargo a la prima de emisión, hasta un importe máximo de 18 millones de euros. Este cargo se abonará el próximo 10 de julio de 2026 a través de Banco Santander.

La empresa ha fijado el 7 de julio como última fecha de negociación de las acciones con derecho a dividendo, de modo que a partir del 8 de julio los títulos cotizarán sin ese derecho. La fecha de registro para determinar los accionistas con derecho a percibir el pago será el 9 de julio y el abono efectivo se realizará el día 10.

Los accionistas aprobaron todas las propuestas del consejo, entre ellas las cuentas anuales y los informes del ejercicio 2025. El resultado de este es de 65,77 millones de euros que se destinarán a compensar pérdidas de ejercicios anteriores —42,38 millones de euros— y a reservas voluntarias —23,38 millones de euros—.