Adiós a la tienda de vajilla portuguesa al peso de Vigo: "Las obras que nos rodean dificultan el acceso al local"

La vajilla portuguesa al peso goza -a priori- de una gran popularidad, especialmente, en los últimos tiempos y gracias a la difusión que, en muchos casos, hacen influencers y creadoras de contenido.

La calidad de estos enseres y el precio competitivo los hacen especialmente atractivos a los compradores, que no dudan en desplazarse hasta Portugal para adquirir vajillas, jarras, jarrones u otros productos similares.

La Avenida de Madrid, en Vigo, albergaba una de estas tiendas -llamada "Platos y más"- con productos "made in Portugal". Sin embargo, en las últimas horas, sus responsables han anunciado el "cierre definitivo" a consecuencia de las "dificultades de acceso" provocadas por las obras que se están llevando a cabo en este vial. "Las obras que nos rodean desde hace tiempo han complicado gravemente el acceso a la tienda. Lamentablemente, esto nos ha obligado a tomar la difícil decisión. Ojalá fuese un chiste, pero tendremos que cerrar definitivamente nuestras puertas", explicaba en un vídeo una de las trabajadoras, no sin antes agradecer el apoyo de los clientes.

Con todo, este mismo lunes arranca un periodo de "liquidación total" con rebajas especiales.