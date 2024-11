El "no" de los comercios de Vigo al Black Friday: "Cada uno tiene que poner sus límites"

El Black Friday se ha convertido en otra de esas tendencias que, como Halloween o el Oktoberfest, en España hemos adoptado como propias. Si hace unos años resultaba extraño encontrar carteles anunciando descuentos a finales de noviembre, hoy es difícil pasear por el centro de cualquier ciudad sin ser bombardeado por ofertas del "30%, 40% o incluso hasta el 50%".

Una moda que, en Vigo, no todos quieren o se pueden permitir seguir. Aunque hay algunos comercios locales que se han sumado a esta nueva forma de descuentos, la mayoría continúa negándose a caer en el modelo impuesto por las grandes superficies. "Yo no hago nada de eso, porque además estamos en Navidades y la gente compraría igual. Yo hago mis rebajas cuando son y las hago de verdad", reivindica Montserrat Rodríguez, propietaria de Toques Complementos, una pequeña tienda situada en Rúa do Marqués de Valladares número 21.

Una política con la que concuerda Mariló Pereiro de La Marche de Raquel, un comercio en la Rúa Carral número 15; quien defiende que los pequeños comercios no se pueden permitir ofrecer descuentos constantes. "No trabajamos con el mismo margen que las grandes superficies y estamos muy supeditados al tiempo", explica.

Unas dificultades que se ven exacerbadas por la prolongación en el tiempo de esta moda yanqui, que empezó siendo un "viernes de descuentos" y se está convirtiendo en todo un mes de rebajas, algo impensable para el comercio local. "No sobrevives", dicen ambas.

Y, más allá de los motivos económicos, Montserrat saca a relucir los fundamentos éticos tras si rechazo al Black Friday, pues defiende que se trata de una campaña "un poco falsa", con artículos de otras temporadas o precios inflados durante los meses anteriores. Y eso, sin duda, "es algo que no podemos hacer, porque acostumbramos a la gente a comprar en el Black Friday cuando la mayoría no es real", defiende la propietaria.

Sin embargo, es una decisión que pasa factura, pues la propietaria de La Marche de Raquel admite que están siendo días de baja intensidad en la tienda, ya que la mayoría de las personas prefiere ir a las grandes superficies a comprar, especialmente cuando se anuncian con atractivos descuentos del 50%, "aunque los precios sean los mismos que aquí, porque la gente ve el descuento y no compara precios".

Pese a la posible pérdida de clientela en sus comercios en unas fechas tan próximas a las Navidades, ambas lo tienen claro: el Black Friday no entrará en sus comercios. "Cada comercio tiene que poner sus límites y este es el mío", declara Raquel, aunque admite que es una decisión personal que debe de tomar cada comerciante.

Uno de esos comercios vigueses que ha decidido sumarse a esta aclamada temporada de descuentos en el outlet de My Dolce Style situado en la calle Rosalía de Castro número. Allí, sus escaparates lucen un cartel de "10%" extra, algo que, según explican "siempre atrae mucho a la clientela". Pese a que en boutique de la Rúa Colón han decidido no sumarse a los descuentos, su outlet disfruta estos días de precios todavía más bajos.