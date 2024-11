Black Friday 2024 en Galicia: estos serán los descuentos en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Muchas personas aprovechan este día para adelantar sus compras navideñas , y no es para menos si tenemos en cuenta el descuento que llegan a ofrecer muchos de los comercios gallegos . Si bien es cierto que en la llegada del Black Friday a España había algunas tiendas y marcas que lo recibieron con recelo, actualmente son muy pocos los locales que no se suman a este día de ofertas.

Black Friday en Inditex

Las tiendas del gigante textil, Inditex, siempre adelanta sus rebajas de Black Friday en sus plataformas online. Aunque se desconoce todavía el horario exacto, se prevé que el Black Friday comience el jueves 28 de noviembre a las 19:00 o 20:00 horas en la app y las 21:00 o 22:00 horas en la web. A partir de este momento se podrá acceder online a las ofertas más esperadas del año.

No obstante, si eres de las personas que prefieren comprar de forma presencial en sus tiendas, ya sea para probarte las prendas o por cualquier otro motivo, deberás esperar al viernes 29 de noviembre para acudir a cualquiera de los comercios físicos gallegos.

Tanto en web y app como en las tiendas físicas el descuento para las tiendas de Inditex en Black Friday es de -40%.

Tienda Zara. Delia Echávarri.

Black Friday en El Corte Inglés

En El Corte Inglés se han anticipado con sus rebajas de Black Friday. Hasta el 27 de noviembre puedes disfrutar de descuentos hasta el -40% + un 15% de regalo en moda para las secciones de moda en hombre, mujer, infantil y equipaje, aunque para este último el descuento es de un -30%. El viernes 29 de noviembre será su jornada de oportunidades especiales, que alargarán hasta el domingo 1 de diciembre.

Electrónica : hasta el -30%

: hasta el -30% Deportes : hasta el -40%

: hasta el -40% Electrodomésticos : hasta el -40%

: hasta el -40% Hogar : hasta el -40%

: hasta el -40% Belleza : -35%

: -35% Videojuegos : -40%

: -40% Bebés : hasta -25%

: hasta -25% Libros : -5%. Exclusivo online y envío gratis

: -5%. Exclusivo online y envío gratis Club del Gourmet : hasta -25% y 2x1

: hasta -25% y 2x1 Bricor : hasta -20%

: hasta -20% Papelería : hasta -30%

: hasta -30% Regalos originales: hasta -30%

El Corte Inglés.

Black Friday en Mango

En Mango han decidido ir más allá y las ofertas comenzaron de forma anticipada. El Black Friday de Mango ya ha arrancado tanto en su web como en la app en más de 1.000 artículos seleccionados y los descuentos estarán disponibles hasta el lunes 2 de diciembre, día del Cyber Monday.

En Mango ofrecen descuentos hasta el -50%.

Fachada de Mango Shutterstock

Black Friday en H&M

H&M ofrece un -25% de descuento para todos sus miembros a partir del martes 26 de noviembre a las 20:00 horas en web y app, por lo que si todavía no te has hecho miembro de la marca, no pierdas la oportunidad.

Para el resto de clientes las rebajas llegarán el viernes 29 de noviembre y se extenderán hasta el lunes 2 de diciembre.

Fachada H&M

Black Friday en Media Markt

La tienda tecnológica de Media Markt ofrece descuentos hasta el -50% por el Black Friday. El domingo 1 de diciembre finalizan las ofertas.

Puedes encontrar verdaderas gangas en artículos de telefonía, informática, televisión, entretenimiento, electrodomésticos, hogar y cuidado personal.

Cartel de Media Markt Chema Flores

Black Friday en Freshly Cosmetics

Aunque en Galicia esta tienda de cosméticos solo está disponible físicamente en A Coruña, ya se pueden acceder a sus descuentos online con motivo de su "Freshly Black Week".

Disponen de un -30% en todos sus productos y, por tiempo limitado, tienes la oportunidad de atrapar el -40% en algunos de ellos. Además, si te registras te regalan un -5% adicional para restar en el precio.

Un consejo a tener en cuenta: si conoces alguna influencer que sea embajadora de la marca infórmate sobre cuál es su descuento adicional, porque de esta forma podrás sumar otro -5%, es decir, que puedes llegar a comprar productos a -50%.

identity beauty Identity Beauty by Freshly Cosmetics

Black Friday en Casa del Libro

En Casa del Libro se han apuntado a los descuentos del Black Friday con ofertas muy suculentas. Los gastos de envío son gratuitos y sin pedido mínimo, por lo que, si lo prefieres, no es necesario que visites sus tiendas físicas.

Disponen de un -5% en libros y un descuentazo de hasta el -65% en ebooks y hasta el -75% en libros de otros idiomas. ¿Eres fan de la lectura? ¡Aprovecha a oportunidad!