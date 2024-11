Estos son los principales conciertos que se celebrarán en Vigo en diciembre

Con el mes de diciembre, entramos de lleno en la Navidad. A pesar de que las luces iluminan las calles desde mediados de noviembre, en la agenda cultural ya aparecen marcados en rojo las citas habituales con los conciertos de Navidad.

Además de los conciertos de grupos y artistas locales en diferentes salas de la ciudad, también destaca la música más de raíz, con Carlos Núñez y Abraham Cupeiro como grandes protagonistas.

Queen for Kids

El viernes 6 de diciembre, festivo, el Teatro Salesianos ofrece un plan para toda la familia. De la mano de Show Must Go, llega a Vigo Queen for Kids, un espectáculo para disfrutar de la música de la banda británica.

Música en directo, animación, juegos y más sorpresas llenarán una jornada que arrancará a las 18:00 horas. Las entradas se pueden adquirir en Ataquilla a partir de 13,60 euros. Los menores de 24 meses que no ocupen butaca accederán gratuitamente.

Orfeón Terra A Nosa

El lunes, 9 de diciembre, el coro Orfeón Terra A Nosa ofrecerá un concierto en el Teatro Afundación a partir de las 20:00 horas. Bajo la dirección de Luís Martínez, contará con Juan Manuel Varela al piano y tres solistas: Aida López, Aida Cruz, David Ferreiro.

Las piezas que se interpretarán serán de Marcial del Adalid y de Anton Bruckner. Las entradas están a la venta a partir de 13,30 euros.

Eladio Santos y Malú Salgado

Cartel Entreculturas.

El 12 de diciembre, cita con la solidaridad en La Fábrica de Chocolate. Eladio Santos y Malú Salgado, hija del ex del Celta y Real Madrid Míchel Salgado y una de las últimas apariciones en la música nacional, se juntan para la ONG Entreculturas.

El objetivo, recaudar fondos para la construcción de una escuela en Alotenango (Guatemala). Las entradas se pueden comprar en taquilla por 10 euros y también habrá una fila 0.

Coral Casablanca

La Cora Casablanca, la más laureada de Galicia y la más antigua en activo de la ciudad, ofrecerá este mes una doble cita. Por un lado, el 13 de diciembre ofrecerán un concierto con la participación de las voces de los coros filiales de la Coral. Al día siguiente, el sábado 14, será el turno del clásico Concierto de Navidad.

En ambos casos, la cita es en el Teatro Afundación a las 20:30 horas. Para el primero, las entradas se pueden adquirir aquí. Para el segundo, también se pueden comprar en Ataquilla a partir de 9,60 euros.

Hey Hematoma

Los grandes temas de Siniestro Total sonarán los días 13 y 14 de diciembre en La Fábrica de Chocolate gracias a Hey Hematoma. Assumpta, Camino de la cama, Miña terra galega o Quienes somos, de dónde venimos, a dónde vamos estarán en el repertorio de estos conciertos que contará, además con la colaboración especial de una de los fundadores del mítico grupo vigués, Miguel Costas.

Las entradas están a la venta en Reserva Rock, Bar Princesa y Pick Up Discos por 15 euros; en taquilla costarán 18.

Dirty Suc

El rapero vigués Adrián González, más conocido como Dirty Suc, ofrecerá dos conciertos en la Sala Masterclub los días 13 y 14 de diciembre. En ellos, presentará su primer álbum, Los Niños De La Batea, que salió a la luz en junio de 2024.

En este enlace puedes comprar las entradas para el viernes, 13 de diciembre, ya que para el día 14 están agotadas. El precio es de 16,65 euros y la cita es a las 21:00 horas.

The Mambas Negras

Formado por músicos de Vigo de larga trayectoria, como Óscar Avendaño, Andrés Cunha y Toño López, entre otros, The Mambas Negras llegan a La Fábrica de Chocolate el 21 de diciembre.

En el repertorio, todas esas canciones que el director de cine Quentin Tarantino ha ido incluyendo en sus películas, muchas de ellas convertidas en auténticos himnos del séptimo arte.

Para presenciar esta "Tarantino Experiencie", las entradas se pueden adquirir en este enlace por 10 euros.

Carlos Núñez

El vigués Carlos Núñez ofrecerá un doble concierto en su ciudad. Será el 22 y 23 de diciembre en el Teatro Afundación.

En esta "vuelta a casa por Navidad", que se ha convertido en una cita habitual, podrá verse en directo a partir de las 20:30 horas con entradas a partir de 18,70 euros.

La mejor música de cine: Williams y Zimmer

El Auditorio Mar de Vigo acogerá el día antes de Nochebuena un concierto en el que dos de los mejores compositores de bandas sonoras de cine de la historia serán los protagonistas.

Será un recorrido por la música de John Williams y Hans Zimmer, que llevará al escenario banda sonoras como las de Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Gladiator, Piratas del Caribe o El Rey León.

Las entradas están a la venta en Teuticket.

Concierto Extraordinario de Año Nuevo

Orquesta Clásica de Vigo

Otro de los grandes clásicos de la Navidad, la Orquesta Clásica de Vigo celebrará el Concierto Extraordinario de Navidad para poner el broche de oro a la celebración del 40 aniversario.

En esta ocasión, ofrecerá un programa de lujo formado por dos enormes compositores que representan el fin del romanticismo ruso: Piotr Ilich Tchaikovsky y Sergei Rachmaninov.

La cita es el 29 de diciembre a las 20:30 horas en el Teatro Afundación. Las entradas están a la venta a partir de 6 euros.

Abraham Cupeiro & Orquestra Gaos - Mythos

El multinstrumentalista Abraham Cupeiro despedirá el año con la Orquesta Gaos y su espectáculo Mythos, en el que recupera la música y los instrumentos de épocas muy antiguas.

Así, sonarán el Aulós griego y el Cornu de Pompeya que usaban los romanos. Un proyecto con música original compuesta por Abraham Cupeiro y que fue recientemente grabado en el icónico Abbey Road, junto a la prestigiosa Royal Philharmonic Orchestra de Londres.

Cupeiro ofrecerá dos pases el 30 de diciembre en el Teatro Afundación a las 17:30 y las 20:00 horas, con entradas a partir de 16,60 euros.