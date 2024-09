Donde comer en Vigo, según el rapero Dirty Suc

Con tan solo 28 años, Dirty Suc, cuyo nombre real es Adrián González, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del rap gallego. Desde el lanzamiento de su primer álbum, Los Niños De La Batea, en junio de 2024, el artista vigués ha visto cómo su carrera musical despegaba rápidamente.

En los últimos meses, su nombre ha ganado aún más notoriedad gracias a su colaboración con el Real Club Celta de Vigo para el lanzamiento de la segunda equipación del club esta temporada. Dirty Suc protagonizó un impactante vídeo que destaca el arraigo, la pasión y la fidelidad del celtismo, bajo el lema: #nosecondteam.

Sin embargo, en esta ocasión, el rapero dejará de lado su música para convertirse en nuestro guía gastronómico por Vigo, recorriendo sus locales favoritos y compartiendo sus rincones preferidos de la ciudad olívica.

Para desayunar

Como primera parada, Dirty Suc recomienda dos de sus cafeterías favoritas para desayunar solo: Crisol y Canela. No son cafeterías gigantes y para desayunar me gusta ir a un sitio que no esté masificado y que sea tranquilo, sin mucho jaleo", explica el rapero. Para él, estos locales tienen un significado especial en Vigo, ya que "son sitios de toda la vida y me aportan esa sensación de hogar", confiesa.

Sin embargo, cuando desayuna acompañado, su opción es La Cultural, un restaurante que califica como "muy recomendable". Dirty Suc destaca la gran variedad en su carta, donde "puedes desayunar prácticamente cualquier cosa que te imagines". Además, resalta el ambiente animado que se respira por las mañanas.

Para tomar el aperitivo

A la hora del vermut, Dirty Suc tiene claro a dónde ir. Nuestro guía confiesa que antes de comer le gusta tomar el aperitivo "por su zona", por lo que suele frecuentar bares como el Dieciocho, en la Rúa Venezuela, o el Caracas, en la Rúa Caracas. Lo que más le atrae de estos locales es que "son bares con terraza y de toda la vida", dice el rapero, reflejando su preferencia por los espacios tradicionales y acogedores.

Para comer

Si algo ha demostrado nuestro guía gastronómico de hoy es que conoce la oferta culinaria de Vigo como la palma de su mano. "Aquí es donde se complica un poco más", bromea Dirty Suc, "depende de lo que nos apetezca ese día", y nos ofrece opciones para todos los gustos. Para comida tradicional, como un buen bogavante con arroz o marisco, recomienda O Xe, el Restaurante Pinales o el Bar Nisio.

Si lo que buscas es un chuletón de buey o vaca, asegura que el Asador Soriano es la mejor elección. Para los amantes de la fusión entre cocina tradicional y moderna, Dirty Suc destaca el Rokuseki y el Valdevez, dos locales que "le encantan". Y si prefieres un clásico menú del día, sugiere el Bar Mónaco o El Descanso, lugares donde "no fallas" y que tienen "muy buena relación calidad-precio".

Para merendar

Para merendar el rapero nos lo pone difícil. Confiesa que su opción favorita es la casa de su abuela, aunque es "es un privilegio que solo tienen unos pocos", bromea. Fuera de la calided del hogar familiar, Dirty Suc admite que no conoce otros lugares en Vigo para merendar, ¡y es que nada se compara!

Para cenar

El Niño Corvo

Para cenar, Dirty Suc recomienda El Niño Corvo, un restaurante de "cocina moderna con productos de máxima calidad". Está ubicado en pleno Casco Vello, lo que lo convierte en una opción ideal si luego quieres salir a tomar algo por la zona. También sugiere O Porco, otro clásico y emblemático del Casco Vello, donde se sirve cocina tradicional y casera. "Ambos locales representan la pura esencia viguesa", comenta el rapero.

Para tomar una copa

Bar Princesa

Para cerrar el día, Dirty Suc completa su ruta gastronómica por Vigo con tres locales de copas imprescindibles: "Para tomar unas copas recomiendo El Bizarre en Churruca, La Juakina cerca del ayuntamiento y el Bar Princesa en pleno corazón del Casco Vello", concluye el artista, señalando algunos de los lugares más emblemáticos para disfrutar de la vida nocturna viguesa.