Es oficial: el nuevo reglamento de envases cambiará cómo compras en el súper a partir de agosto 2026

Se estima que entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plásticos acaban en los océanos cada año. La mayoría son plásticos de un solo uso, entre los cuales se encuentran envases y bolsas.

Cada vez somos más conscientes de las amenazas que el plástico supone para el medio ambiente. De hecho, la Unión Europea ha endurecido su postura mediante la implementación de nuevas normativas.

Ya es oficial: obligatorio desde el 12 de agosto

Con el objetivo de reducir residuos, los fabricantes, distribuidores y supermercados gallegos deberán adaptarse este mismo 2026 a nuevas normas que afectarán a nuestra forma de comprar.

La normativa se aplicará en los próximos meses, concretamente a partir del 12 de agosto, y tiene como objetivo evitar envases innecesarios y promover la reutilización, el rellenado y el reciclado.

El Reglamento de Envases y Residuos de Envases abarca todos los envases y residuos de envases. Estos deberán diseñarse de manera que "minimicen la presencia de sustancias nocivas" para proteger la salud humana y el medio ambiente.

Los envases de plásticos deberán incluir un contenido mínimo de reciclado obtenido a partir de residuos plásticos postconsumos. Sin embargo, existen algunas excepciones para los envases farmacéuticos y los de alimento para lactantes y niños de corta edad.

En esta lista también se incluyen los envases de los productos sanitarios, el transporte de mercancías peligrosas y los plásticos compostables.

Pero, ¿cómo nos va a afectar todo esto a nosotros? Pues bien, para empezar, se aplicarán restricciones a los envases de un solo uso para frutas y hortalizas preenvasadas de menos de 1,5 kg; es decir, se limitará, por ejemplo, el uso de bandejas como las que contienen los ingredientes para un cocido.

También afectará a las porciones individuales de condimentos, salsas, leche para el café y azúcar; a la mayoría de las bolsas de plástico muy ligeras que utilizamos en el supermercado para transportar la compra, e incluso a los productos y cosméticos de un solo uso en hoteles.

Pero eso no es todo: los restaurantes y cafeterías que ofrecen comida para llevar deberán permitir que los clientes lleven sus propios recipientes para alimentos y bebidas de aquí a 2027, y además estarán obligados a ofrecer envases reutilizables sin coste adicional a partir de 2028.

Aunque el texto de la UE entró en vigor el pasado año, la norma empezará a aplicarse a partir del 12 de agosto de 2026.

Tapón no desprendible

Para reducir la contaminación por plásticos de un solo uso, la Comisión Europea introdujo los tapones no desprendibles en las botellas de plástico para evitar su pérdida, promoviendo el reciclaje conjunto.

Además, desde enero de 2025, las botellas de plástico deben contener, como mínimo, un 25% de plástico reciclado. Esta medida, establecida en la Directiva Europea 2019/904, es de aplicación obligatoria para todas las botellas comercializadas en los Estados miembros.

A partir de 2030, el porcentaje de plástico reciclado exigido se incrementará al 30%.