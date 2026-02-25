El Puerto de Vigo presenta su última solución sostenible: Un contenedor de carga rápida

El Puerto de Vigo avanza en su implementación de tecnologías sostenibles con la presentación del sistema "Green Charge Flex", una solución de movilidad eléctrica con sello vigués: Fue ideado por la empresa viguesa Little Electric Energy.

Se trata, concretamente, de un contenedor de carga rápida que utiliza una toma de baja tensión tradicional para alimentar baterías de coches eléctricos ya desechadas y puestas a punto. Estas baterías acumulan energía durante la noche para suministrar carga a alta velocidad a hasta cuatro vehículos de forma simultánea, permitiendo optimizar la red eléctrica existente sin necesidad de costosas infraestructuras de alta tensión.

Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria, explicó que la entidad que dirige busca ser "un facilitador de innovación tecnológica", pues la estrategia de sostenibilidad "ya es parte de nuestra propia esencia".

El sistema Green Charge Flex, que fue presentado en Bouzas, cuenta con Certificación de huella de Carbono, logrando una reducción significativa de emisiones de CO2 y residuos, al dar una segunda vida a las baterías. Además, está diseñado para integrarse en el futuro con generación fotovoltaica, alineándose con el objetivo del Puerto de alcanzar las cero emisiones netas.